NFL vai perder patrocinador, que mira Copa do Mundo e Olimpíada

São 30 anos de patrocínio, mas a era da parceria entre Visa e a NFL vai ficar no passado. Ao final da atual temporada, a empresa de pagamentos eletrônicos não vai renovar o patrocínio à principal liga de futebol americano do mundo. É uma opção estratégica da empresa, de acordo com reportagem da agência de notícias Reuters.

A American Express vai assumir o espaço da concorrente num acordo revelado pelo Sports Business Journal e que renderia, por sete anos de contrato, US$ 910 milhões à NFL. A Visa deve focar em equipes e jogadores da liga, ou seja, não vai abrir mão totalmente da visibilidade oferecida pela liga.

Estratégia

Nem vai abrir mão de outros esportes. A futura ex-patrocinadora da NFL vai focar no apoio a outros eventos previstos para os próximos anos: a empresa já é parceira da Fifa e do Comitê Olímpico Internacional (COI), e se prepara estrategicamente para a Copa do Mundo do ano que vem (nos EUA, Canadá e México), para a Copa do Mundo Feminina de 2027 (no Brasil) e para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2028 (Los Angeles, EUA). Ou seja, são três eventos de massa, nos próximos anos, que já terão a Visa como patrocinadora.

NFL no Brasil

A NFL reafirmou na última segunda-feira seu compromisso de longo prazo com o Brasil e adiantou que planeja expandir a realização de jogos no país. Em entrevista coletiva, o vice-presidente executivo da liga Peter O'Reilly, destacou o impacto positivo da segunda partida seguida realizada em São Paulo e disse que a liga pretende anunciar novidades em breve.

- Sentimos o impulso no Brasil. Você esteve lá, obviamente viveu essa experiência também, mas nós sentimos essa força no segundo ano, em todos os lugares por onde passamos, na paixão dos fãs, na experiência dentro do estádio. E também na forma como nossos parceiros locais trabalharam, com o anúncio da parceria com a Globo, que nos permitiu ampliar o alcance e o número de torcedores que agora se envolvem com o nosso esporte ao longo de toda a temporada, e não apenas no jogo do Brasil - afirmou O'Reilly.

