Técnico do Vasco, Fernando Diniz destacou o desempenho de Philippe Coutinho após a vitória por 3 a 1 sobre o Bahia nesta quarta-feira (24), em São Januário, em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva após a partida, o comandante cruz-maltino disse que o camisa 10 é candidato a disputar a próxima Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

➡️ Diretor do Vasco dispara contra arbitragem após vitória sobre Bahia: ‘Escandaloso’

— Acho que ele se credencia cada vez mais para ser um nome para disputar uma Copa do Mundo. Ele leva uma vantagem porque não precisa ser testado. Ele cada vez mais se coloca nessa condição. Fez uma partida brilhante. Fez gol, podia ter feito um golaço de falta. Treina cada vez mais, está se lesionando cada vez menos. Se credencia jogo a jogo a ser um dos candidatos a vaga na Copa do Mundo — analisou o técnico.

Sobre a vitória contra o Bahia, Diniz elogiou a atuação da equipe. Ele destacou a pressão feita na marcação e a entrada de David como fatores-chave para o resultado.

continua após a publicidade

— Fazendo a analise do jogo, acho que o time foi muito bem. Nos períodos de 11 contra 11 acho que tivemos nossos melhores momentos. A gente estava com muita pressão na marcação, levando vantagem nos duelos, o jogo estava fluindo. A gente teve um erro daqueles que a gente não pode cometer. Aí teve a expulsão. Obviamente o Bahia tinha que se defender e a gente é um time com a vocação ofensiva forte e com a entrada do David a gente empilhou chances de gol e ganhou com muito mérito — afirmou.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Fernando Diniz durante duelo entre Vasco e Bahia, pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Outras respostas de Fernando diniz após Vasco x Bahia

Críticas à arbitragem

— Acredito que mesmo tendo a expulsão, o outro lance foi para expulsão claramente. E o critério de se apitar foi modificando. Começa com um jeito de deixar o jogo correr mais, depois tem a expulsão, aí começa a picotar o jogo. O juiz era o quarto árbitro lá em Porto Alegre, os caras fizeram cera desde o início do jogo e não fez menção em nenhum momento em dar cartão amarelo. E o Léo Jardim vai ser nos próximos anos o único goleiro expulso no Brasil por conta do que aconteceu lá no sul de o juiz achar que estava fazendo cera.

continua após a publicidade

— Em relação ao VAR eu já falei, o VAR tem as imagens. Eu não sei dos outros lances, não sei se teve algum lance contra o Vasco, eu não vi. Eu vi os lances muita claramente quando o VAR chamou, tava lá pra todo mundo ver, eram pra ter sido duas expulsões. Eu não posso falar porque eu não vi os outros lances. Obviamente, se o Vasco teve alguma infração e o VAR não chamou… eu não sou um cara de passar a mao no Vasco, sou um cara justo. Os lances das expulsões foram muito claros pra mim, o VAR chamou e o juíz não expulsou. O lance do Puma é um lance muito fácil de expulsar, isso é o protocolo.

Confiança do time

— O time era um time que se abalava quando tomava gol. Eu não senti isso comigo no Vasco. A gente foi jogando de uma maneira muito focada. Mesmo nos jogos que a gente não conseguiu vencer. Já aconteceu até o contrário. Dar um pouco de relaxamento em jogos que estávamos ganhando. Estamos trabalhando de maneira consistente. Em todos os jogos tivemos mais chance de ganhar do que de perder. Hoje foi um time que foi soberano na vitória.

➡️ Melhores momentos: Vasco vira sobre o Bahia em São Januário e encerra jejum em casa

Evolução do Puma

— Ele é um jogador com quem eu tenho uma relação ótima desde que cheguei, já tentei levar ele para trabalhar comigo. Ele é um jogador que eu gosto, sempre falei isso internamente. E eu quero que ele permaneça. Ele é um jogador que tem qualidades muito importantes. Recaem sobre ele algumas críticas na questão da marcação, e comigo ele está indo cada vez melhor nesse quesito. Ele é um jogador grande, alto, forte, rápido e sempre jogou de lateral. Um jogador com essas características não tem por que marcar mal. Ao meu ver, era uma questão mais de orientação, de treinamento e de cobrança. Acredito que o Puma ainda tem muito para evoluir, é um jogador que eu gosto bastante. Tem um poder de decisão importante, bate muito bem na bola, ajuda muito na bola aérea ofensiva e defensiva. Na minha concepção ele é um jogador para ficar no Vasco, com toda certeza.

Andrés no lugar de Rayan

— O Andres substituiu muito bem o Rayan. São jogadores que tem alguma similaridades, são jogadores jovens, de muita potência física, de velocidade. E tem as suas diferenças, o Rayan é um jogador que busca mais a finalização e o Andres é um jogador que busca mais o passe, joga pelos corredores laterais. Embora a gente tenha trabalho com o Andres pra poder melhor o jogo interno, é um cara que pode evoluir muito por ali também. Ele fez uma partida muito boa.

Pedido de demissão do Renato Gaúcho

— Difícil fazer uma análise. Se ele sentiu que tinha que sair, a gente tem que respeitar. Está tudo certo; Eu sinceramente acompanhei muito pouco do que aconteceu de repercussão. Se ele achou que tinha que sair, a gente tem que respeitar os motivos de cada um.