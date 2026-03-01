Estêvão vira assunto em derrota do Chelsea: 'Não podemos contar'

O jovem Estêvão virou assunto entre torcedores do Chelsea nas redes sociais durante a derrota para o Arsenal, na tarde deste domingo (1), pela 29° rodada da Premier League. O jogo foi disputado no Emirates Stadium.

Lesionado, Estêvão ficou fora do jogo entre Chelsea e Arsenal no Campeonato Inglês. Sem o brasileiro, o time londrino não conseguiu segurar a equipe comandada por Mikel Arteta. Saliba abriu o placar, Hincapié marcou contra e Timber decretou o 2 a 1.

Nas redes sociais, muitos torcedores dos Blues atribuíram a derrota para o rival à ausência de Estêvão. O brasileiro é tratado como um dos melhores jogadores da equipe e um prospecto do futebol mundial. Veja os comentários abaixo:

Estêvão em ação pelo Chelsea (Foto: Reprodução Instagram/Estêvão)

Veja comentários sobre Estêvão durante jogo do Chelsea

Tradução sobre o jovem do Chelsea: Se Estêvão joga esse jogo, teríamos ganhado.

Tradução sobre o jovem brasileiro: Estêvão estaria devorando o bom mane.

Tradução sobre Estêvão no Chelsea: Se houver ALGUM problema com Palmer, ele precisa ser substituído. Não podemos contar com o Estevão em forma, e temos jogos importantíssimos contra o Aston Villa e o PSG nas próximas duas semanas. O jogo contra o Villa é uma vitória obrigatória. Eu adoraria ganhar hoje, mas essa partida é importante. Espero que ele esteja bem.

Tradução sobre o ponta brasileiro: Aliás, precisamos de um ponta de verdade neste jogo. Uma pena que o Estevão não esteja disponível. Mesmo assim, essa dupla de ataque pela esquerda com o Enzo continua ruim. O Hato sempre acaba atacando sozinho, sem apoio.

Tradução sobre Estêvão no Chelsea: Essa escalação foi a melhor que poderíamos ter reunido. A ausência de Estevão, Cucurella e Fofana é uma pena, mas já esperávamos por isso. Esta era a lista de 11 que eu queria, e que muitos outros também queriam.

