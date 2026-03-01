Miroslav Klose é o recordista com 16 gols, seguido por Ronaldo com 15 e outros como Messi e Mbappé.

Os maiores artilheiros da história refletem a evolução do futebol ao longo de quase um século.

A Copa do Mundo é o maior palco do futebol, com as melhores seleções se enfrentando a cada quatro anos.

A Copa do Mundo é o maior palco do futebol. A cada quatro anos, as melhores seleções e os principais jogadores do planeta se encontram em um torneio curto, de altíssima pressão e visibilidade global. Nesse cenário, marcar gols não é apenas decidir partidas — é escrever o próprio nome na história do esporte. O Lance! lista os maiores artilheiros da história das Copas do Mundo: o ranking atualizado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ao longo de quase um século de Mundiais, alguns atacantes transformaram a Copa em território pessoal. São jogadores que mantiveram regularidade em edições diferentes, atravessaram gerações e enfrentaram defesas históricas para acumular números que atravessam décadas. O ranking dos maiores artilheiros da história das Copas do Mundo é, portanto, também um retrato da evolução do futebol: estilos distintos, contextos táticos variados e fases diferentes do torneio.

Após a Copa do Mundo de 2022, disputada no Catar, a lista ganhou novos capítulos importantes, com nomes como Lionel Messi e Kylian Mbappé subindo posições e se aproximando das marcas históricas. No topo, porém, permanece um recorde que simboliza consistência absoluta em quatro edições consecutivas.

continua após a publicidade

Maiores artilheiros da história das Copas do Mundo: o ranking atualizado

Ranking atualizado dos maiores artilheiros das Copas do Mundo (pós-2022)

1 . Miroslav Klose (Alemanha) – 16 gols em 24 jogos

Copas: 2002, 2006, 2010 e 2014 2 . Ronaldo Nazário (Brasil) – 15 gols em 19 jogos

Copas: 1994, 1998, 2002 e 2006 3 . Gerd Müller (Alemanha Ocidental) – 14 gols em 13 jogos

Copas: 1970 e 1974 4 . Just Fontaine (França) – 13 gols em 6 jogos

Copa: 1958 5 . Lionel Messi (Argentina) – 13 gols em 26 jogos

Copas: 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022 6 . Pelé (Brasil) – 12 gols em 14 jogos

Copas: 1958, 1962, 1966 e 1970 7 . Kylian Mbappé (França) – 12 gols em 14 jogos

Copas: 2018 e 2022 8 . Sándor Kocsis (Hungria) – 11 gols em 5 jogos

Copa: 1954 9 . Jürgen Klinsmann (Alemanha) – 11 gols em 17 jogos

Copas: 1990, 1994 e 1998 10 . Helmut Rahn (Alemanha Ocidental) – 10 gols em 10 jogos

Copas: 1954 e 1958

Outros jogadores com 10 gols em Copas do Mundo incluem Gary Lineker, Gabriel Batistuta, Teófilo Cubillas, Thomas Müller e Grzegorz Lato.

O recorde de Klose e a era da regularidade

Miroslav Klose assumiu o topo em 2014, ao ultrapassar Ronaldo durante a campanha alemã do tetracampeonato. O atacante marcou em quatro edições diferentes, sempre sendo opção confiável dentro da área. Sua marca de 16 gols é resultado de longevidade e eficiência.

Ronaldo, por sua vez, construiu seus 15 gols com explosão técnica, especialmente em 2002, quando foi artilheiro do torneio com oito gols e liderou o Brasil ao pentacampeonato.

continua após a publicidade

Gols históricos e médias impressionantes

Alguns nomes chamam atenção não apenas pelo total, mas pela média. Just Fontaine fez 13 gols em apenas seis partidas em 1958 — recorde de gols em uma única edição até hoje. Sándor Kocsis marcou 11 em cinco jogos em 1954, média superior a dois gols por partida.

Já Messi e Mbappé representam a era moderna. Messi chegou a 13 gols e encerrou sua trajetória com o título mundial em 2022. Mbappé, com 12 gols em apenas duas Copas e um hat-trick em final, é quem mais ameaça o recorde de Klose nas próximas edições.

O peso de marcar em Copa do Mundo

Fazer gol em Copa do Mundo é diferente de qualquer outro torneio. A pressão é global, o intervalo entre edições é longo e cada jogo pode ser decisivo. Por isso, o ranking dos maiores artilheiros das Copas do Mundo carrega mais do que números: carrega contexto, drama e legado.

Do oportunismo de Gerd Müller ao talento completo de Pelé, da frieza de Ronaldo à explosão de Mbappé, essa lista é um recorte privilegiado da história do futebol mundial — e continua aberta para novos capítulos.