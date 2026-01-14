Faltam 148 dias para a Copa do Mundo: entenda como o Mundial evoluiu até chegar a 48 seleções

Nesta quarta-feira, a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 — que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá — marca 148 dias para o pontapé inicial do maior torneio de seleções do planeta. E, dentro da série especial do Lance!, é hora de contar a história dos Mundiais.

A próxima edição do torneio marcará uma mudança histórica: pela primeira vez, 48 seleções disputarão o título mais importante do futebol mundial. A novidade se soma a uma longa trajetória de transformações no formato da competição, que desde 1930 passou por diversas adaptações até chegar à configuração atual.

A primeira Copa, disputada no Uruguai em 1930, contou com 13 participantes de três continentes. A fórmula era simples: quatro grupos (três com três seleções e um com quatro), e apenas os líderes avançavam às semifinais. Já nas edições seguintes — Itália 1934 e França 1938 — não houve fase de grupos; as disputas começaram diretamente nas oitavas de final, fato que jamais se repetiu.

Em 1950, no retorno do torneio após a Segunda Guerra Mundial, o formato com grupos reapareceu. Foram novamente 13 seleções e um encerramento atípico: em vez de uma final, o campeão saiu de um quadrangular final, decidido pelo histórico "Maracanazo", quando o Uruguai venceu o Brasil por 2 a 1 no Rio de Janeiro.

A Copa de 1954, na Suíça, marcou uma virada. O torneio passou a reunir 16 países, divididos em quatro grupos de quatro seleções, com os dois melhores de cada grupo avançando às quartas de final. Na edição seguinte, Suécia 1958, o modelo foi consolidado, e cada seleção enfrentava todas as rivais do seu grupo em busca da classificação.

Nas décadas seguintes, novas experiências surgiram. Em 1974 (Alemanha Ocidental) e 1978 (Argentina), as quartas e semifinais foram substituídas por uma segunda fase de grupos, onde os líderes disputavam a final. Já na Espanha em 1982 abriu as portas para 24 participantes, distribuídos em seis grupos de quatro. Os dois primeiros de cada grupo avançavam para uma nova fase de grupos menor, e apenas os líderes seguiam às semifinais.

O formato mudou novamente no México, quando a segunda fase de grupos foi abandonada. A partir dali, os melhores terceiros colocados se uniram aos dois primeiros de cada grupo nas oitavas de final, esquema que se manteve nas Copas de 1990 e 1994.

Em 1998, na França, o Mundial inaugurou sua era de 32 seleções, com oito grupos de quatro e os dois primeiros se classificando para as oitavas. Esse modelo se tornou o mais longevo da história da competição, sendo utilizado em sete edições consecutivas, de 1998 até o Catar 2022.

Na próxima edição, em 2026, a Fifa implementará a maior expansão já vista: 48 países na disputa, organizados em 12 grupos de quatro seleções. Haverá novamente a presença dos melhores terceiros colocados, além da inclusão de uma nova fase — os dezesseis avos de final —, ampliando o número de partidas e consolidando mais um capítulo na constante evolução do formato da Copa do Mundo.