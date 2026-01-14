menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Faltam 148 dias para a Copa do Mundo: entenda como o Mundial evoluiu até chegar a 48 seleções

Mundial do próximo ano será o primeiro da história a ser disputado em três países

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-15.14.20-1-aspect-ratio-1024-1024
Thiago Braga
São Paulo (SP)
Dia 14/01/2026
06:50
Jairzinho comemora gol do Brasil diante da Itália na final da Copa do Mundo de 1970
imagem cameraJairzinho comemora gol do Brasil diante da Itália na final da Copa do Mundo de 1970 (Divulgação/Fifa)
Nesta quarta-feira, a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 — que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá — marca 148 dias para o pontapé inicial do maior torneio de seleções do planeta. E, dentro da série especial do Lance!, é hora de contar a história dos Mundiais.

A próxima edição do torneio marcará uma mudança histórica: pela primeira vez, 48 seleções disputarão o título mais importante do futebol mundial. A novidade se soma a uma longa trajetória de transformações no formato da competição, que desde 1930 passou por diversas adaptações até chegar à configuração atual.

A primeira Copa, disputada no Uruguai em 1930, contou com 13 participantes de três continentes. A fórmula era simples: quatro grupos (três com três seleções e um com quatro), e apenas os líderes avançavam às semifinais. Já nas edições seguintes — Itália 1934 e França 1938 — não houve fase de grupos; as disputas começaram diretamente nas oitavas de final, fato que jamais se repetiu.

Em 1950, no retorno do torneio após a Segunda Guerra Mundial, o formato com grupos reapareceu. Foram novamente 13 seleções e um encerramento atípico: em vez de uma final, o campeão saiu de um quadrangular final, decidido pelo histórico "Maracanazo", quando o Uruguai venceu o Brasil por 2 a 1 no Rio de Janeiro.

A Copa de 1954, na Suíça, marcou uma virada. O torneio passou a reunir 16 países, divididos em quatro grupos de quatro seleções, com os dois melhores de cada grupo avançando às quartas de final. Na edição seguinte, Suécia 1958, o modelo foi consolidado, e cada seleção enfrentava todas as rivais do seu grupo em busca da classificação.

Nas décadas seguintes, novas experiências surgiram. Em 1974 (Alemanha Ocidental) e 1978 (Argentina), as quartas e semifinais foram substituídas por uma segunda fase de grupos, onde os líderes disputavam a final. Já na Espanha em 1982 abriu as portas para 24 participantes, distribuídos em seis grupos de quatro. Os dois primeiros de cada grupo avançavam para uma nova fase de grupos menor, e apenas os líderes seguiam às semifinais.

O formato mudou novamente no México, quando a segunda fase de grupos foi abandonada. A partir dali, os melhores terceiros colocados se uniram aos dois primeiros de cada grupo nas oitavas de final, esquema que se manteve nas Copas de 1990 e 1994.

Em 1998, na França, o Mundial inaugurou sua era de 32 seleções, com oito grupos de quatro e os dois primeiros se classificando para as oitavas. Esse modelo se tornou o mais longevo da história da competição, sendo utilizado em sete edições consecutivas, de 1998 até o Catar 2022.

Na próxima edição, em 2026, a Fifa implementará a maior expansão já vista: 48 países na disputa, organizados em 12 grupos de quatro seleções. Haverá novamente a presença dos melhores terceiros colocados, além da inclusão de uma nova fase — os dezesseis avos de final —, ampliando o número de partidas e consolidando mais um capítulo na constante evolução do formato da Copa do Mundo.

Copa do Mundo de 2026 será organizada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá
Copa do Mundo de 2026 será organizada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá (Divulgação/Fifa)

