Atitude de Tite após vitória do Cruzeiro chama muita atenção: 'Sempre foi'

Em jogo com emoção até o final, o Cruzeiro de Tite venceu o Pouso Alegre por 1 a 0, na noite deste sábado (28), e se garantiu na final do Campeonato Mineiro. Nas redes sociais, uma atitude do treinador do Cabuloso chamou muita atenção dos torcedores.

O gol foi marcado por Kaio Jorge. Agora, a Raposa espera o vencedor do duelo entre Atlético-MG e América-MG. Após o tento do artilheiro, a câmera flagrou a reação de Tite com o gol do Cruzeiro. O treinador vibrou muito.

Nas redes sociais, a cena de Tite comemorando o gol do Cruzeiro efusivamente chamou muita atenção. Veja o momento e a repercussão dos torcedores abaixo:

Tite contra o Pouso Alegre (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro )

Veja comentários sobre o treinador

Como foi o jogo do Cruzeiro de Tite

Contra uma defesa que povoou a grande área, o Cruzeiro apostou nas jogadas pelas laterais, buscando cruzamentos ou passes para jogadores dentro da área. A primeira grande chance veio quando Christian recebeu na direita e cruzou para Matheus Pereira, que chutou forte para grande defesa de Thiago Braga.

Porém, aos 26 minutos, o técnico Tite teve uma grande baixa no Cruzeiro quando Gerson deixou o gramado com dores no joelho. A partir deste momento, o Pouso Alegre entrou na partida e chegou a assustar o goleiro Cássio.

Na reta final da etapa inicial e no começo do segundo tempo, o Cruzeiro voltou a ser superior e Christian teve ótima chance dentro da área, mas chutou à direita do gol. Porém, mais uma vez, o técnico Tite teve uma má notícia quando Cássio teve que ser substituído com dores na perna direita.

Porém, desta vez, a Raposa seguiu na pressão e quase abriu o placar com Fabrício Bruno, de cabeça. As chances em bolas aéreas foram empilhadas, mas nenhuma passou por Thiago Braga. Nos acréscimos, Vanderley quase marcou contra, mas o goleiro rubro-negro fez bela defesa. No último minuto, Matheus Pereira segurou bola na entrada da pequena área e Kaio Jorge fuzilou o gol para fazer 1 a 0 para o Cruzeiro de Tite.