Lance! Biz

Fifa define rede hoteleira oficial da Copa do Mundo 2026; veja detalhes

Mundial de Seleções deste ano será o primeiro a ser disputado em três países

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/01/2026
14:57
Gianni Infantino, presidente da Fifa, com a bola da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Divulgação Fifa)
imagem cameraGianni Infantino comanda a Fifa em momento de expansão da Copa do Mundo
A Fifa anunciou a Marriott Bonvoy como rede hoteleira oficial da Copa do Mundo deste ano, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. O contrato prevê que o grupo ofereça experiências exclusivas para seus membros e hóspedes, incluindo pacotes de estadia, ativações em cidades-sede e acesso a outras experiências exclusivas.

- Para milhões, o futebol é uma linguagem compartilhada, conectando famílias, comunidades e culturas através de gerações. Da mesma forma, as viagens moldam quem somos, com as conexões que criamos permanecendo conosco para sempre - destacou Peggy Roe, diretor de atendimento ao cliente da Marriott International. E ele concluiu:

Também estão previstas interações entre a rede hoteleira e a Visa. A empresa especializada em serviços financeiros já é parceira global da Fifa e projeta experiências integradas de consumo e engajamento durante o torneio.

- A Copa do Mundo deste ano é, sem dúvida, um daqueles momentos históricos para tantas pessoas. E, como parceiro de viagem de longa data, a Marriott Bonvoy receberá os fãs ao longo de todo este torneio histórico com a hospitalidade de nossas propriedades e o poder do nosso programa de viagens, estando com eles em cada passo da jornada - emendou o secretário-geral da Fifa, Mattias Grafström.

IA na Copa do Mundo: Fifa e patrocinadora apresentam inovações

A Fifa e a Lenovo anunciaram, na última quarta-feira, um conjunto de inovações tecnológicas baseadas em inteligência artificial (IA) que serão implementadas antes e durante a Copa do Mundo deste ano. A explanação foi durante evento da multinacional chinesa em Las Vegas, nos Estados Unidos. A companhia é parceira oficial de tecnologia do torneio.

O pacote de soluções (detalhado neste link), denominado "Football AI", inclui três frentes principais: o Football AI Pro, os avatares de jogadores em 3D habilitados por IA e uma versão atualizada do Referee View, tecnologia voltada às transmissões.

Gianni Infantino durante evento de divulgação da tabela da Copa do Mundo
Fifa define rede hoteleira oficial da Copa do Mundo 2026; veja detalhes (Foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

