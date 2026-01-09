A Fifa anunciou a Marriott Bonvoy como rede hoteleira oficial da Copa do Mundo deste ano, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. O contrato prevê que o grupo ofereça experiências exclusivas para seus membros e hóspedes, incluindo pacotes de estadia, ativações em cidades-sede e acesso a outras experiências exclusivas.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

- Para milhões, o futebol é uma linguagem compartilhada, conectando famílias, comunidades e culturas através de gerações. Da mesma forma, as viagens moldam quem somos, com as conexões que criamos permanecendo conosco para sempre - destacou Peggy Roe, diretor de atendimento ao cliente da Marriott International. E ele concluiu:

Também estão previstas interações entre a rede hoteleira e a Visa. A empresa especializada em serviços financeiros já é parceira global da Fifa e projeta experiências integradas de consumo e engajamento durante o torneio.

continua após a publicidade

- A Copa do Mundo deste ano é, sem dúvida, um daqueles momentos históricos para tantas pessoas. E, como parceiro de viagem de longa data, a Marriott Bonvoy receberá os fãs ao longo de todo este torneio histórico com a hospitalidade de nossas propriedades e o poder do nosso programa de viagens, estando com eles em cada passo da jornada - emendou o secretário-geral da Fifa, Mattias Grafström.

IA na Copa do Mundo: Fifa e patrocinadora apresentam inovações

A Fifa e a Lenovo anunciaram, na última quarta-feira, um conjunto de inovações tecnológicas baseadas em inteligência artificial (IA) que serão implementadas antes e durante a Copa do Mundo deste ano. A explanação foi durante evento da multinacional chinesa em Las Vegas, nos Estados Unidos. A companhia é parceira oficial de tecnologia do torneio.

continua após a publicidade

O pacote de soluções (detalhado neste link), denominado "Football AI", inclui três frentes principais: o Football AI Pro, os avatares de jogadores em 3D habilitados por IA e uma versão atualizada do Referee View, tecnologia voltada às transmissões.