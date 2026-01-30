Faltam 132 dias para a Copa do Mundo: a história do garoto que tomou um recorde de Pelé

A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 ganha um simbolismo especial nesta sexta-feira (30). Faltando 132 dias para o início do torneio que será disputado em Estados Unidos, México e Canadá, a lembrança de outro jovem em busca de sonhos volta à cena: Norman Whiteside, o garoto de Belfast que, há 44 anos, desafiou as probabilidades e tomou de Pelé um recorde que parecia intocável.

Belfast, capital da Irlanda do Norte, tem 132,5 km². Foi dali que saiu Whiteside, nascido em 1965, em meio aos anos mais violentos dos conflitos na Irlanda do Norte. Na infância, seu cenário cotidiano era de tensão política e pobreza — e o futebol, uma rota de fuga.

O pai o inspirava com histórias sobre dois ídolos: George Best, o driblador genial do Manchester United conhecido como "O Quinto Beatle", e Pelé, o brasileiro que representava o auge do que um jogador podia ser.

Para um garoto criado na Danube Street, uma das áreas mais duras de Belfast, imitar Pelé era um sonho improvável — ainda mais porque a Irlanda do Norte havia participado de apenas uma das 11 Copas até então.

Mas o improvável aconteceu. Whiteside não apenas jogou numa Copa do Mundo, como quebrou um recorde do próprio Rei do Futebol.

No início de 1982, Whiteside tinha apenas 16 anos e ainda estava se recuperando de uma cirurgia no joelho. Seis meses depois, não havia jogado sequer uma partida pelo time juvenil do Manchester United. Em abril daquele ano, no entanto, o destino tomou velocidade.

Chamado às pressas por Ron Atkinson, então treinador dos Red Devils, o jovem atacante foi lançado no time principal e se tornou o mais jovem titular do United desde a lenda Duncan Edwards. Pouco depois, participou da campanha da Copa da Inglaterra de Juniores e foi surpreendido ao ouvir o técnico anunciar que ele faria parte da turnê do clube pelos Estados Unidos e Canadá, em maio.

Seria o primeiro passo para o que viria semanas depois: a convocação para a Copa do Mundo de 1982, na Espanha.

Em 17 de junho de 1982, Whiteside foi escalado como titular da Irlanda do Norte contra a Iugoslávia, em Zaragoza. Tinha 17 anos e 41 dias, quebrando o recorde de Pelé, que estreara com 17 anos e 239 dias na Copa de 1958.

— O hotel estava completamente lotado. Naquela época, não havia treinamento de mídia. Simplesmente me entregaram, um garoto de 17 anos, para a imprensa mundial. Havia repórteres da China, Itália, Brasil, Japão, de todos os lugares. Eu não estava nervoso por jogar na Copa do Mundo, mas aquilo me colocou no limite! Acho que lidei muito bem com a situação — recordou Whiteside.

Pouco depois, o jovem de Belfast receberia uma mensagem surpreendente.

— Lembro que o Pelé me enviou um vídeo. Ele disse: "Norman, parabéns por bater meu recorde. Espero que você tenha tanto sucesso quanto eu e ganhe três Copas do Mundo!" Eu não conseguia parar de rir. Você consegue imaginar a Irlanda do Norte vencendo três Copas do Mundo? Mas foi muito gentil da parte dele. Ter quebrado um recorde de alguém como Pelé, e ter jogado uma Copa tão jovem quanto ele e Messi, é algo de que me orgulho muito — contou.

A Irlanda do Norte acabou eliminada nas quartas de final, mas Whiteside entrou para a história do futebol mundial. Sua estreia representou uma das histórias mais desafiadoras e simbólicas do esporte: a de um menino criado em meio à guerra que chegou ao torneio mais prestigiado da Terra e superou o maior de todos.