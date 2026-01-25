Faltam 137 dias para a Copa do Mundo, número que conecta 2026 a 1930

A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 ganha um simbolismo especial neste domingo. Faltando 137 dias para o início do torneio que será disputado em Estados Unidos, México e Canadá, o número remete diretamente à data em que a história dos Mundiais começou a ser escrita: foi em 13 de julho de 1930 (13/7) que a primeira partida de uma Copa do Mundo foi disputada, em Montevidéu.

A realização do primeiro Mundial foi adiada por anos por causa de fatores políticos e econômicos. A ideia de uma Copa do Mundo já circulava desde o início do século XX, mas a Primeira Guerra Mundial (1914–1918) e, depois, a crise econômica que atingiu a Europa, agravada pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929, retardaram o projeto.

Ainda assim, mesmo em meio a dificuldades financeiras, algumas seleções europeias aceitaram o desafio de cruzar o Atlântico rumo ao Uruguai: França, Bélgica, Romênia e Iugoslávia se dispuseram a encarar quase duas semanas de viagem de navio para disputar o torneio.​

A Copa do Mundo de 1930 reuniu 13 participantes, com o Uruguai como anfitrião, recebendo seleções de três continentes. O formato era peculiar: três grupos com três equipes e um grupo com quatro, em que apenas o primeiro colocado de cada chave avançava diretamente às semifinais.

A partida inaugural foi disputada no estádio de Pocitos, em Montevidéu, antigo campo do Peñarol, entre França e México. Naquele jogo, a história ganharia seu primeiro grande registro: o francês Lucien Laurent marcou o primeiro gol de todas as Copas do Mundo, na vitória francesa por 4 a 1.​

O lance histórico aconteceu aos 19 minutos do primeiro tempo. Após um cruzamento de Liberati, Laurent acertou um voleio e abriu o placar, iniciando a contagem de gols da competição. Anos mais tarde, já consagrado como o autor do primeiro gol dos Mundiais, ele seguia tratando o lance com simplicidade, repetindo apenas que "Liberati cruzou", como se fosse uma jogada comum, apesar de ter entrado para sempre nos registros do futebol.

A França, porém, não teve uma campanha longa naquele Mundial: perdeu por 1 a 0 para a Argentina em seu segundo jogo, partida em que Laurent sofreu uma lesão no tornozelo e teve de atuar deslocado na ponta esquerda, em uma era sem substituições. No terceiro jogo, nova derrota por 1 a 0, desta vez para o Chile, selou a eliminação da equipe.

Lucien Laurent, autor do primeiro gol da história das Copas (Foto: Divulgação/Fifa)



​