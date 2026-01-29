Torcida do São Paulo vai da impaciência à euforia com virada sobre o Flamengo

A torcida do São Paulo oscilou entre irritação e euforia na noite desta quarta-feira (28), na estreia do Tricolor no Campeonato Brasileiro 2026. No MorumBis, o time entrou em campo pressionado por derrotas para Portuguesa e Palmeiras no Paulista – onde ocupa posição incômoda perto da zona de rebaixamento – e turbulências políticas. Para piorar, a tabela reservou para a primeira rodada o atual campeão brasileiro e da Libertadores: o Flamengo.

continua após a publicidade

Como os pontos corridos transformaram o Brasileirão em modelo de sucesso

O Flamengo, também sob pressão por maus resultados no Carioca, entrou com um time sem sua principal estrela. O técnico Filipe Luís deixou Arrascaeta no banco. Logo no início, os rubro-negros dominaram as ações, com mais posse de bola e chances claras, gerando irritação imediata na torcida tricolor.

Mesmo insatisfeita com os espaços cedidos e o controle flamenguista, a torcida do São Paulo continuou apoiando incondicionalmente. Uma tônica que tomou conta do primeiro tempo, mesmo com o Tricolor sem conseguir ameaçar o gol defendido por Rossi.

continua após a publicidade

No segundo tempo, o domínio rubro-negro virou gol logo nos primeiros minutos: Pedro ajeitou de peito para Gonzalo Plata tocar na saída de Rafael e abrir o placar. A torcida visitante explodiu em cânticos de "Ó, meu Mengão…", enquanto os tricolores arrefeceram temporariamente, mas logo voltaram a empurrar o time.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Aos 15 minutos, Enzo Dias cruzou para Luciano empatar de cabeça. O São Paulo ganhou confiança e, aos 25, Calleri desceu pela direita, cruzou rasteiro e Danielzinho dominou para virar, sem chance para Rossi. O MorumBis entrou em festa e começou a tremer, característica do estádio tricolor. A torcida virou-se para os rubro-negros – agora quietos – e provocou.

continua após a publicidade

O gol abalou psicologicamente o Flamengo e sua torcida, que parou de cantar. Mesmo com pressão final rubro-negra, sem empurrão dos visitantes, o São Paulo segurou a vitória importante para tabela e moral, antes do clássico contra o Santos sábado pelo Paulista.

➡️ Aposte nas partidas do seu time!*

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

— O jogo foi difícil. O São Paulo foi 'amassado' por boa parte do tempo pelo Flamengo, em casa. Isso é um alerta para o restante da temporada. O time vai depender muito do apoio da torcida. E temos de estar junto ao São Paulo para que ele faça uma temporada pelo menos digna — projeta o publicitário Léo Yamashiro Saito.

O Flamengo agora foca na Supercopa Rei, no domingo, quando enfrentará o Corinthians para decidir que é melhor, o campeão brasileiro, ou o campeão da Copa do Brasil, o time paulista. Além disso, tem de olhar com atenção para o Carioca. Para amenizar a sequência ruim, tem a alegria pelo retorno de Lucas Paquetá, contratado nesta quarta e esperado no Rio de Janeiro nesta quinta-feira.