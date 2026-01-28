Vários brasileiros destacaram-se ao marcar em suas estreias, refletindo a força ofensiva da Seleção.

Marcar um gol na estreia aumenta o impacto e estabelece o jogador na história da Copa.

Estrear em uma Copa do Mundo é um momento marcante na carreira de um jogador.

Estrear em uma Copa do Mundo é um dos momentos mais marcantes da carreira de qualquer jogador. Trata-se do primeiro contato com o maior palco do futebol, em um jogo que normalmente envolve ansiedade, pressão e enorme expectativa por parte da torcida e da imprensa. O Lance! relembra os brasileiros que marcaram em estreias de Copas do Mundo.

Marcar um gol logo na estreia amplia ainda mais esse impacto. Além de ajudar a seleção no resultado imediato, o feito costuma funcionar como cartão de visitas do jogador no torneio, marcando seu nome na história da Copa desde o primeiro jogo.

Ao longo das edições, diversos brasileiros conseguiram esse feito, em contextos muito diferentes. Alguns estrearam em Copas ainda jovens e iniciaram campanhas lendárias. Outros já eram veteranos ou líderes técnicos, confirmando protagonismo desde a primeira partida.

Esses gols em estreias ajudam a entender a força ofensiva histórica da Seleção Brasileira. Em praticamente todas as gerações, houve jogadores capazes de assumir responsabilidade desde o jogo inicial, refletindo a tradição do Brasil em iniciar Copas com impacto imediato.

A seguir, está a lista dos brasileiros que marcaram gols em estreias de Copa do Mundo, com destaque para os recordistas nesse tipo de partida e para todos os nomes que já balançaram as redes no primeiro jogo do Brasil em um Mundial.

Brasileiros que marcaram em estreias de Copas do Mundo

Recordistas em gols em estreias de Copa do Mundo

Alguns jogadores se destacaram de forma especial ao marcar múltiplos gols em jogos de estreia da Seleção Brasileira em Copas do Mundo, construindo marcas difíceis de serem superadas.

Leônidas da Silva – 4 gols em jogos de estreia

Um dos maiores nomes do futebol brasileiro pré-Pelé, lidera o ranking histórico nesse critério.

Pelé – 3 gols em estreias

Marcou em estreias nas Copas de 1962, 1966 e 1970, reforçando sua regularidade em diferentes edições do torneio.

Com 2 gols em estreias:

Perácio, Ademir Menezes, Baltazar, Pinga, Mazzola, Jairzinho, Sócrates, Careca e Neymar.

Jogadores que marcaram ao menos um gol em estreias

Além dos recordistas, um grande número de jogadores brasileiros já marcou pelo menos um gol no primeiro jogo da Seleção em Copas do Mundo, abrangendo diferentes posições, épocas e estilos de jogo.

Leônidas Pelé Perácio Ademir Menezes Baltazar Pinga Mazzola Jairzinho Sócrates Careca Neymar Preguinho Romeu Jair Rosa Pinto Dida Julinho Nilton Santos Zagallo Garrincha Rivellino Reinaldo Éder Romário Raí César Sampaio Ronaldo Rivaldo Kaká Maicon Elano Oscar

A importância do gol na estreia para a campanha do Brasil

Historicamente, gols marcados na estreia ajudaram o Brasil a iniciar Copas com confiança e estabilidade. Em muitos casos, esses tentos abriram caminho para campanhas longas e até títulos mundiais.

O dado chama atenção pela variedade de perfis: atacantes clássicos, meias criativos, volantes e até laterais aparecem na lista. Isso reforça a tradição ofensiva da Seleção e a capacidade coletiva de produzir gols desde o primeiro jogo.

Ao observar essa lista, fica claro como marcar na estreia de Copa se tornou um símbolo recorrente da presença brasileira no Mundial, atravessando gerações e estilos sem perder relevância histórica.