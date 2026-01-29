menu hamburguer
Al-Kholood x Al-Nassr: onde assistir e prováveis escalações do jogo do Campeonato Saudita

Confira todas as informações do duelo

Dia 29/01/2026
13:41
Al Kholood x Al Nassr pelo Campeonato Saudita (Arte: Lance!)
imagem cameraAl Kholood x Al Nassr pelo Campeonato Saudita (Arte: Lance!)
Al-Kholood e Al-Nassr se enfrentam nesta sexta-feira (30), às 14h30 (de Brasília), no King Abdullah Sport City Stadium, em Buraidah (SAU), pela 19ª rodada do Campeonato Saudita 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pelo BandSports (TV fechada), Bandplay e Band.com.br (streaming), além do Canal GOAT (YouTube).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Al-Kholood chega pressionado após derrota recente e ocupa a 13ª colocação, com 15 pontos, apenas quatro acima da zona de rebaixamento. Jogando em casa, a equipe tenta somar pontos para se afastar da parte inferior da tabela e ganhar fôlego na competição.

Ficha do jogo

KHO
NAS
19ª rodada
Campeonato Saudita
Data e Hora
sexta-feira, 30 de janeiro, às 14h30 (de Brasília)
Local
King Abdullah Sport City Stadium, em Buraidah (SAU)
Árbitro
Onde assistir
BandSports (TV fechada), Bandplay e Band.com.br (streaming) e Canal GOAT (YouTube)

Já o Al-Nassr vive momento de recuperação após uma sequência negativa e aparece na vice-liderança, com 40 pontos. Liderado por Cristiano Ronaldo, o time de Riade vem de duas vitórias consecutivas e busca novo triunfo para reduzir a diferença para o líder Al-Hilal.

Tudo sobre Al-Kholood x Al-Nassr (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA

Al-Kholood 🆚 Al-Nassr
19ª rodada – Campeonato Saudita

📆 Data e horário: sexta-feira, 30 de janeiro, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: King Abdullah Sport City Stadium, em Buraidah (SAU)
👁️ Onde assistir: BandSports (TV fechada), Bandplay e Band.com.br (streaming) e Canal GOAT (YouTube)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟡⚫ Al-Kholood (Técnico: D. Buckingham)
Juan Pablo Cozzani; Ramzi Solan, Norbert Gyömbér, Shaquille Pinas e Sultan Al Shahri; Abdulaziz Al-Aliwa, Kevin N'Doram, John Buckley e Mohammed Sawan; Ramiro Enrique e Hattan Bahebri.

🔵🟡 Al-Nassr (Técnico: Jorge Jesus)
Bento; Sultan Al Ghanam, Iñigo Martínez, Mohamed Simakan e Saad Al Nasser; Marcelo Brozovic e Abdullah Alkhaibari; Sadio Mané, Kingsley Coman, João Félix e Cristiano Ronaldo.

