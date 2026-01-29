Iugoslávia, URSS e Tchecoslováquia se tornaram novas seleções após dissolução.

A história da Copa do Mundo não é feita apenas de gols, títulos e craques. Ao longo das décadas, o torneio também refletiu transformações políticas profundas, com países mudando de nome, bandeira, território e até deixando de existir da forma como eram conhecidos. O Lance! relembra seleções que mudaram de nome ou bandeira nas Copas do Mundo.

Em diferentes momentos do século XX, guerras, dissoluções de federações e processos de independência alteraram o mapa mundial. Essas mudanças se refletiram diretamente no futebol, especialmente em um torneio global como a Copa do Mundo, que sempre funcionou como vitrine internacional das nações.

Algumas seleções disputaram Copas sob nomes que hoje já não existem mais. Outras mantiveram continuidade esportiva, mas passaram a representar novos Estados ou herdar o histórico de entidades anteriores. Em certos casos, o mesmo país participou do Mundial com diferentes bandeiras ao longo do tempo.

Essas transformações também geraram debates sobre herança histórica. Títulos, participações e campanhas passaram a ser atribuídos a Estados sucessores, enquanto novas seleções surgiram tentando construir identidade própria a partir de estruturas antigas.

A seguir, estão listadas as seleções que mudaram de nome ou bandeira na história das Copas do Mundo, organizadas por tipo de transformação e com explicação do contexto geopolítico que influenciou o futebol mundial.

Seleções que mudaram de nome ou bandeira

Países que deixaram de existir como eram conhecidos nas Copas

Algumas seleções que marcaram presença em Copas do Mundo representavam Estados que posteriormente se dissolveram, dando origem a novos países e novas seleções.

Iugoslávia → Sérvia e Montenegro → Sérvia / Montenegro

Disputou Copas do Mundo de 1930 a 1990 como Iugoslávia.

Teve como melhores resultados dois 4º lugares (1930 e 1962).

Em 2003, passou a se chamar Sérvia e Montenegro, disputando a Copa de 2006.

No mesmo ano, ocorreu a separação definitiva em Sérvia e Montenegro, com seleções distintas.

União Soviética → Rússia e ex-repúblicas

Participou das Copas entre 1958 e 1990 como União Soviética. Melhor campanha: 4º lugar em 1966. Após o colapso da URSS, a Rússia passou a herdar o histórico principal nas Copas. Outras ex-repúblicas, como Ucrânia, Geórgia e Bielorrússia, passaram a disputar vagas com seleções próprias.

Tchecoslováquia → República Tcheca / Eslováquia

Foi vice-campeã mundial duas vezes (1934 e 1962).

Em 1993, ocorreu a separação pacífica em República Tcheca e Eslováquia.

Desde então, as duas seleções competem de forma independente em torneios internacionais.

Países que passaram por reunificação ou absorção

Algumas seleções desapareceram não por divisão, mas por processos de reunificação nacional, alterando a forma como o histórico passou a ser contabilizado.

Alemanha Oriental → Alemanha (unificada)

A Alemanha Oriental disputou apenas a Copa de 1974.

Após a reunificação alemã em 1990, deixou de existir como seleção.

A Alemanha unificada passou a herdar toda a tradição da Alemanha Ocidental, incluindo títulos e campanhas anteriores.

Países que mudaram de nome oficial ao longo do tempo

Outras seleções continuaram representando o mesmo território, mas passaram por mudanças de nome e identidade nacional.

Zaire → República Democrática do Congo

Disputou a Copa de 1974 como Zaire.

Foi a primeira seleção da África subsaariana a participar de um Mundial.

Hoje, o país se chama República Democrática do Congo, com novo nome e bandeira.

Índias Orientais Neerlandesas → Indonésia

Participou da Copa de 1938 sob o nome colonial Índias Orientais Holandesas. Após a independência, passou a se chamar Indonésia. Foi a primeira seleção asiática a disputar uma Copa do Mundo.

Sérvia e Montenegro → Sérvia / Montenegro

Nome transitório após o fim da Iugoslávia.

Disputou a Copa de 2006.

Deixou de existir no mesmo ano, dando origem às seleções atuais de Sérvia e Montenegro.

Como as mudanças geopolíticas impactaram os Mundiais

As transformações políticas do século XX tiveram impacto direto na organização do futebol internacional e no número de seleções participantes das eliminatórias e das Copas.

Dissolução de federações multinacionais

A divisão de Iugoslávia, União Soviética e Tchecoslováquia multiplicou o número de seleções europeias.

Surgiram novas equipes como Croácia, Bósnia, Eslovênia, Eslováquia, Ucrânia, entre outras.

Reunificação alemã