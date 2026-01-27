Faltam 135 dias para a Copa do Mundo: relembre o assalto que abalou os colecionadores em 2010

A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 ganha um sabor nostálgico nesta terça-feira (26). A 135 dias do pontapé inicial em Estados Unidos, México e Canadá, vale lembrar que o mesmo número marcou um dos episódios mais curiosos e inusitados das últimas duas décadas: o roubo de 135 mil pacotes de figurinhas antes do Mundial de 2010, na África do Sul.

Polícia abre inquérito após torcedor do Santos morrer atropelado na Neo Química Arena

Foi uma noite de terça-feira, em Santo André, na Grande São Paulo, quando um grupo armado invadiu uma distribuidora da editora Panini e levou uma carga avaliada em mais de R$ 100 mil. O crime, ocorrido por volta das 23h30, entrou para o folclore da pré-Copa por envolver o objeto mais cobiçado pelos torcedores naquele momento — os cromos do álbum oficial.

Segundo a polícia relatou na época, cinco homens armados invadiram o centro de distribuição da empresa responsável pela logística dos produtos da Panini. Para entrar, renderam o segurança do local, de 61 anos, e usaram um carro roubado que já estava estacionado dentro da empresa.

Com o acesso liberado, o grupo manteve cerca de trinta funcionários sob rendição durante cerca de 30 minutos. Ninguém se feriu. Em ação precisa e calculada, os assaltantes levaram 135 caixas, cada uma com mil pacotes — o equivalente a 675 mil cromos.

Além da carga principal, também foram roubados celulares e objetos pessoais dos trabalhadores. Pouco depois, o veículo usado na fuga foi localizado pela polícia, mas os criminosos não foram encontrados.

O roubo ocorreu em meio a um cenário de enorme demanda pelo álbum da Copa, que havia se tornado febre nas ruas, bancas de jornal e redes de troca. Às vésperas do Mundial, os envelopes de figurinhas custavam R$ 0,75 e já começavam a faltar em pontos de venda da capital paulista.

Colecionadores reclamavam do desabastecimento e da dificuldade de completar o álbum. O mercado paralelo começou a surgir nas semanas seguintes, com pacotes revendidos por valores muito acima do preço de capa.

O prejuízo estimado pela editora, caso os pacotes fossem revendidos ao mesmo preço das bancas, ultrapassava R$ 100 mil — valor expressivo para a época, sobretudo em um produto de consumo popular.

O episódio, que completará 16 anos em 2026, permanece como um dos casos mais pitorescos ligados a uma Copa do Mundo. Mesmo sem vítimas ou violência grave, o roubo simbolizou o tamanho da paixão do público brasileiro por um dos rituais mais tradicionais do futebol: o de abrir o pacote, encontrar o primeiro craque repetido e sonhar em completar o álbum antes do apito inicial.