Inteligência artificial dá veredito sobre convocação da Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti divulgou na última segunda-feira (18) a lista de convocados para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Em evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, que contou com diversas personalidades históricas e influentes do futebol brasileiro, o treinador italiano nomeou os 26 selecionados para a disputa do Mundial.

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➡️Com Neymar, Ancelotti convoca a Seleção para a Copa do Mundo; veja nomes

Com a lista oficializada, o Lance! pediu para a inteligência artificial Gemini analisar os escolhidos pelo treinador da Seleção Brasileira.

Análise do Gemini

A lista de 26 convocados por Carlo Ancelotti para o Mundial combina a espinha dorsal de ciclos anteriores com apostas ousadas voltadas ao momento técnico dos atletas. No gol, a manutenção do trio Alisson, Ederson e Weverton assegura a liderança e a experiência necessárias para o torneio de tiro curto. O setor defensivo traz uma forte presença do futebol nacional com Léo Pereira, Alex Sandro e Danilo (do Flamengo), que ganham espaço ao lado de nomes consolidados na Europa como Marquinhos e Gabriel Magalhães. No meio-campo, a solidez de Casemiro e Bruno Guimarães serve de sustentação para um ataque com alta capacidade de improviso e juventude. A presença de Neymar, mesmo sob forte debate acerca de suas condições físicas ideais, adiciona o peso da genialidade ao setor que conta com o protagonismo de Vini Jr e as novidades de Igor Thiago, Luiz Henrique e do jovem Rayan, moldando uma Seleção Brasileira que une a hierarquia internacional ao ritmo do futebol jogado no Brasil.

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Weverton, do Grêmio, foi uma das novidades na lista final de Ancelotti para a Copa do Mundo (Foto: Ton Molina/Fotoarena/Folhapress)

Seleção estreia dia 13 na Copa do Mundo

A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, com o confronto entre México e África do Sul, no estádio Azteca, na Cidade do México. A Seleção Brasileira estreia no dia 13, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova York. Além da equipe africana, o Brasil também joga contra Escócia e Haiti, no Grupo C.

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Antes do início da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ainda tem dois amistosos: dia 30, contra o Panamá, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6, já nos Estados Unidos. A final do Mundial, que terá um show no intervalo, está marcada para o dia 19 de julho, às 16h, no MetLife Stadium.

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