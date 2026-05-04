Para descobrir quem é o maior artilheiro da Escócia na história das Copas do Mundo, é necessário voltar ao período em que a seleção era presença constante no torneio, entre as décadas de 1970 e 1980. O dono do recorde é o ex-centroavante Joe Jordan, que marcou 4 gols distribuídos em três edições consecutivas: 1974, 1978 e 1982.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jordan não se destacou apenas pela quantidade de gols, mas também pela regularidade em Mundiais. Ele é o único jogador da história da Escócia — e o único britânico — a marcar em três Copas do Mundo diferentes, um feito que o coloca em um grupo bastante seletivo no futebol internacional. Em um país que nunca conseguiu passar da fase de grupos, ter um atleta com esse nível de presença em jogos de Copa ajuda a explicar por que seu nome é tão reverenciado pela Tartan Army.

Seu estilo de jogo combinava imposição física, bom posicionamento e ótimo poder de finalização pelo alto. Jordan atuou por clubes importantes como Leeds United, Manchester United e Milan, mas foi com a seleção escocesa que gravou seu legado mundialista. Ao longo de 52 partidas pela Escócia, marcou 11 gols, sendo quatro deles no torneio da Fifa.

continua após a publicidade

O contexto em que ele construiu esse recorde também é relevante. A Escócia disputou cinco Copas seguidas entre 1974 e 1990, mas em nenhuma delas conseguiu avançar para o mata-mata, sendo eliminada sempre na primeira fase, em alguns casos por detalhes no saldo de gols. Dentro desse cenário de campanhas curtas, manter constância de gols em três edições seguidas torna o feito de Jordan ainda mais impressionante.

Hoje, a seleção voltou a se classificar para a Copa de 2026, após um hiato que remonta a 1998. Mesmo com uma geração competitiva e jogadores em grandes ligas europeias, o recorde de Joe Jordan permanece como referência histórica a ser perseguida.

continua após a publicidade

Quem é o maior artilheiro da Escócia na história das Copas do Mundo

A trajetória do goleador e o feito inédito entre britânicos

Joe Jordan estreou em Copas do Mundo na edição de 1974, na Alemanha Ocidental. Ali, ele marcou dois gols que se tornaram fundamentais para a campanha escocesa, que terminou invicta, mas eliminada na fase de grupos por saldo de gols. No primeiro jogo, ele anotou o segundo gol na vitória por 2 a 0 sobre o Zaire. Depois, foi o autor do gol de empate por 1 a 1 contra a Iugoslávia, já nos minutos finais, resultado que manteve viva a esperança de classificação até a última rodada.

Quatro anos mais tarde, na Copa de 1978, na Argentina, Jordan voltaria a balançar as redes. A Escócia viveu uma campanha turbulenta, mas protagonizou um dos resultados mais icônicos da sua história: a vitória por 3 a 2 sobre a poderosa Holanda, finalista daquela edição. Ainda que o gol mais lembrado do jogo seja o de Archie Gemmill, Jordan também participou de forma constante na fase de grupos, mantendo seu status de referência ofensiva. Seu gol em Mundial nesse ciclo veio na partida contra o Irã, que terminou empatada em 1 a 1 e comprometeu as chances de classificação.

Em 1982, na Espanha, Jordan disputou sua terceira e última Copa. O atacante voltou a marcar na estreia, na goleada por 5 a 2 sobre a Nova Zelândia, somando seu quarto gol em Mundiais. Curiosamente, aquele jogo também teve dois gols do meia John Wark, outro nome presente no topo do ranking escocês. Após essa edição, Jordan não voltou mais a atuar pela seleção, encerrando sua trajetória internacional com o feito histórico já consolidado: gols marcados em três Copas seguidas.

Esse detalhe estatístico — ser o único britânico a marcar em três Mundiais — reforça sua importância não apenas para a Escócia, mas para o futebol das Ilhas Britânicas como um todo. Em uma região com nomes como Bobby Charlton, Gary Lineker, Kenny Dalglish e outros grandes atacantes, Jordan ocupa um lugar singular quando o recorte é a regularidade em Copas.

Ranking histórico: quem é o maior artilheiro da Escócia em Copas do Mundo?

Apesar de a Escócia nunca ter avançado ao mata-mata, a lista de artilheiros em Copas reúne nomes que marcaram época no futebol britânico.

1 . Joe Jordan — 4 gols

Mundiais: 1974 (2 gols), 1978 (1 gol), 1982 (1 gol).

Resumo: único escocês a marcar em três Copas; gols em jogos-chave contra Zaire, Iugoslávia, Irã e União Soviética/URSS (considerada sucessora da seleção soviética).

2 . Kenny Dalglish — 2 gols

Mundiais: 1978 e 1982.

Considerado por muitos o maior jogador escocês de todos os tempos, Dalglish participou de três Copas (1974, 1978, 1982) e marcou dois gols em Mundiais. Um deles foi no triunfo histórico sobre a Holanda em 1978; o outro, na goleada contra a Nova Zelândia em 1982.

3 . Archie Gemmill — 2 gols

Mundial: 1978.

Seus dois gols foram marcados na mesma partida: a vitória por 3 a 2 sobre a Holanda em 1978. O segundo, em um slalom memorável em que driblou vários defensores antes de finalizar, é frequentemente citado entre os gols mais bonitos da história das Copas.

4 . John Wark — 2 gols

Mundial: 1982.

O meio-campista anotou seus dois gols na goleada de 5 a 2 sobre a Nova Zelândia, em 1982, dividindo o protagonismo ofensivo daquela estreia com o próprio Joe Jordan.

Atrás desse trio, uma lista extensa de 13 jogadores aparece empatada com 1 gol cada, incluindo nomes como Graeme Souness, Gordon Strachan e outros integrantes de campanhas emblemáticas e, ao mesmo tempo, frustrantes do ponto de vista de classificação.

O elenco atual e as chances de quebra do recorde em 2026

Depois de disputar sua última Copa em 1998, a Escócia ficou um longo período afastada do torneio. Esse hiato contribuiu diretamente para a manutenção do recorde de Joe Jordan, já que, sem presença em Mundiais, nenhum jogador teve oportunidade de somar gols em edições consecutivas.

A classificação para a Copa do Mundo de 2026 encerra esse jejum e abre uma nova janela para a reescrita das estatísticas. Sob o comando de Steve Clarke, a seleção escocesa construiu uma base competitiva, com jogadores espalhados por clubes relevantes da Premier League e de outras ligas europeias.

Entre os atletas em atividade, dois nomes surgem como os candidatos mais naturais a ameaçar a marca de Jordan: John McGinn e Scott McTominay. McGinn, meio-campista do Aston Villa, já figura entre os maiores artilheiros gerais da seleção na era recente, com gols importantes em Eliminatórias e Nations League. McTominay, volante do Manchester United, transformou-se em peça-chave ofensiva nas eliminatórias para a Euro 2024, assumindo inclusive a artilharia do time em parte da campanha.

Ainda assim, alcançar ou superar os quatro gols de Joe Jordan em uma única ou poucas edições não é tarefa simples. A Escócia nunca passou da fase de grupos em Copas, o que limita naturalmente o número de partidas disponíveis para as suas referências ofensivas. Para que o recorde seja de fato colocado em risco, a nova geração precisará não só marcar com frequência, mas também conduzir a equipe, pela primeira vez, ao mata-mata.

Enquanto isso não acontece, o recorde de Jordan, estabelecido entre 1974 e 1982, segue como um retrato fiel de uma época em que a Escócia era presença garantida nos Mundiais, mas esbarrava sempre a um passo da classificação. Seus quatro gols, distribuídos ao longo de três Copas, permanecem como o padrão a ser batido e como uma das poucas marcas individuais em que o país figura em destaque no livro de estatísticas da Fifa.