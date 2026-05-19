A Seleção Brasileira está oficialmente convocada e traz o atacante Neymar como a grande novidade de peso na lista. No entanto, mesmo com a presença do astro santista entre os 26 escolhidos, a equipe que disputará a Copa do Mundo de 2026 registrou uma queda em seu valor de mercado quando comparada ao plantel que representou o país no torneio de 2022.

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Elenco de 2022 x 2026

A Copa do Mundo de 2022 ficou marcada para a seleção pela dura eliminação diante da Croácia, nas quartas de final, na disputa por penalidades. Fora das quatro linhas, contudo, a delegação apresentava cifras bilionárias. Ao todo, segundo dados do Transfermarkt, o grupo de 2022 estava avaliado em € 1,137 bilhão.

Dentro daquele elenco altamente valorizado, os jogadores que mais se destacavam em termos financeiros eram:

Vinicius Jr. = € 120 milhões;

Rodrygo = € 80 milhões;

Neymar, Antony e Gabriel Jesus = empatados em € 75 milhões;

Marquinhos = € 70 milhões.

Por outro lado, o atual plantel estruturado para o Mundial de 2026 recebeu uma avaliação total de € 908,70 milhões, o que equivale a R$ 5,08 bilhões na cotação atual. Grande parte dessa desvalorização de mercado deve-se ao declínio no valor estimado de grandes referências técnicas do time. O principal indicador dessa mudança é o próprio Neymar, cujo passe atualmente está fixado na casa dos € 10 milhões, uma desvalorização de € 65 milhões em comparação com 2022.

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Outros atletas que também sofreram desvalorização em suas cotações de mercado ao longo do ciclo foram os goleiros Alisson, Ederson e Weverton, além de Danilo, Alex Sandro, Marquinhos, Bremer, Casemiro, Fabinho, Lucas Paquetá e Gabriel Martinelli.

Dados: Transfermarket JOGADORES 2022 2026 Neymar € 75 milhões € 10 milhões Alison € 50 milhões € 17 milhões Ederson € 45 milhões € 13 milhões Weverton € 4 milhões € 700 mil Danilo € 13 milhões € 2,5 milhões Alex Sandro € 6 milhões € 1,5 milhão Marquinhos € 70 milhões € 30 milhões Bremer € 40 milhões € 35 milhões Casemiro € 50 milhões € 8 milhões Fabinho € 55 milhões € 13 milhões Lucas Paquetá € 45 milhões € 35 milhões Gabriel Martinelli € 60 milhões € 45 milhões

Nomes repetidos

A análise dos convocados revela ainda que a Seleção Brasileira atual conta com 15 nomes conhecidos do público por terem disputado edições anteriores da competição. Ao todo, dentro do planejamento do comandante Carlo Ancelotti, 15 nomes se repetem em relação ao torneio do Catar.

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Desse grupo de remanescentes, apenas três jogadores conseguiram registrar uma valorização financeira real em seus passes: Vinicius Jr., Raphinha e Bruno Guimarães.

Na edição passada, Vinicius Jr. estava avaliado em € 120 milhões e atualmente encontra-se consolidado no top 5 dos jogadores mais valorizados do planeta, atingindo a marca de € 150 milhões. Na mesma linha de crescimento, Raphinha também garantiu evolução em seus números de mercado, saltando de € 50 milhões para os atuais € 80 milhões, enquanto Bruno Guimarães, antes cotado em € 60 milhões, agora está avaliado em € 75 milhões.

Vini Jr jogando pela Seleção Brasileira (Foto: @rafaelribeirorio/CBF)

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