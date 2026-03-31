Sonho antigo de Ancelotti, Danilo é visto como peça chave do Brasil na Copa do Mundo

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Sonho antigo de Carlo Ancelotti, Danilo é visto como peça chave do Brasil na Copa do Mundo e tem sua vaga garantida nos Estados Unidos. Apesar de ser reserva no Flamengo, o defensor se destaca por conta de sua liderança e polivalência em campo.

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Na última coletiva, Ancelotti revelou que irá levar nove defensores para a Copa do Mundo, e Danilo estará dentro dessa lista. Apesar de estar jogando na zaga há alguns anos, o atleta foi revelado como lateral-direito e pode fazer as duas funções.

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- Danilo é um jogador muito importante, dentro e fora de campo. É certo que estará na lista final de 26 jogadores. Eu gosto dele como caráter, personalidade, como jogador. Pode fazer todas as posições atrás. Entre os nove defensores, estará Danilo.

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Das cinco convocações de Ancelotti pela Seleção Brasileira, Danilo esteve presente em três listas do italiano. Embora só tenha entrado em duas partidas, o veterano de 34 anos é considerado um jogador importante dentro do elenco.

Danilo era sonho de Ancelotti no Real Madrid

No início de sua trajetória na Europa, Danilo foi contratado pelo Porto após se destacar com a camisa do Santos. Por conta de suas grandes atuações, o atleta entrou na mira do Real Madrid por conta da admiração de Carlo Ancelotti, que comando a equipe merengue entre 2013 e 2015.

O treinador italiano chegou a comentar sobre a contratação de Danilo, embora tenha sido demitido do Real Madrid justamente na temporada em que o brasileiro chegou na Espanha. Com isso, Ancelotti nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar ao lado do jogador.

- Sua chegada se trata de contratar um jogador que é muito bom, forte e que vai melhorar o time. É um grande lateral, um dos melhores do panorama europeu, mas vamos falar sobre isso na próxima temporada - disse Ancelotti sobre Danilo antes de sua saída do Real Madrid.

Desde então, Danilo também defendeu as cores do Manchester City e da Juventus, onde fez a transição da lateral direita para a zaga. No Flamengo desde janeiro de 2025, o veterano é uma opção para o miolo da defesa, enquanto Léo Ortiz e Léo Pereira são considerados titulares.

Polivalência e liderança como trunfos

Na lista final de Ancelotti, Danilo tem como um de seus trunfos a polivalência por jogar como zagueiro, mas também como lateral-direito. Embora o Brasil tenha nomes de peso no miolo da defesa, como Marquinhos, Militão e Gabriel Magalhães, o elenco carece de atletas mais robustos na ala.

Na lateral, o Brasil encontra dificuldades em achar um nome ideal. Enquanto Vanderson não esteve nas últimas quatro convocações por lesão, Wesley encontra dificuldades para se consolidar na Seleção apesar das boas impressões deixadas em sua primeira temporada na Europa com a camisa da Roma.

Com isso, Danilo chega para ser uma opção para duas posições chaves da equipe de Carlo Ancelotti. Além de poder ser útil na lateral, o veterano tem a chance de subir na "escada" de preferências em caso de lesões na zaga, como o Brasil vem sofrendo nos últimos meses.

Outra questão do ponto de vista tática que joga em favor de Danilo são as formações em que já atuou na carreira. Na Juventus, Danilo era um dos zagueiros em um esquema com três defensores, mas joga em uma linha de quatro com a camisa do Flamengo. Uma versatilidade que pode dar opção para Carlo Ancelotti testar diferentes escalações.

Além dessa questão da polivalência, Danilo é um líder tanto dentro, quanto fora dos gramados para o elenco. O atleta foi capitão da Juventus por muitos anos e é uma das principais vozes ativas dentro do plantel do Flamengo.

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