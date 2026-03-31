Brasil tem 'altas' chances de enfrentar a França nas oitavas da Copa do Mundo
Estudo estatístico coloca duelo contra carrascos franceses no radar de Ancelotti
- Matéria
- Mais Notícias
O torcedor brasileiro que ainda tem pesadelos com 1998 e 2006 ganhou um novo motivo para ficar em alerta. De acordo com o Football Meets Data, plataforma especializada em estatísticas e probabilidades esportivas, revelou os confrontos mais prováveis para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. E o resultado para a Seleção Brasileira é de arrepiar: um duelo contra a França.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
De acordo com as milhares de simulações realizadas pelo portal antes do início do Mundial, o embate entre brasileiros e franceses aparece com 9% de probabilidade de ocorrer na primeira fase eliminatória (após o round de 32).
A análise mostra que o chaveamento desta Copa do Mundo, com 48 seleções, está extremamente afunilado para as potências europeias. No topo da lista de confrontos mais frequentes nas simulações, a França aparece novamente:
Alemanha x França (14%)
França x Equador (14%)
Espanha x Colômbia (13%)
Croácia x Espanha (13%)
Espanha x Portugal (13%)
Inglaterra x Espanha (12%)
Inglaterra x México (12%)
Argentina x Bélgica (9%)
Brasil x França (9%)
Suíça x Portugal (8%)
Para o Brasil, a França surge como o adversário mais provável no mata-mata, à frente de confrontos como Brasil x Noruega, Brasil x Equador e até o clássico Alemanha x Brasil, todos com 8% de chance cada.
Grupo do Brasil na Copa do Mundo
Brasil
Marrocos
Haiti
Escócia
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias