Seleção Brasileira

Brasil tem 'altas' chances de enfrentar a França nas oitavas da Copa do Mundo

Estudo estatístico coloca duelo contra carrascos franceses no radar de Ancelotti

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 31/03/2026
16:15
Seleção Brasileira vem de resultado ruim contra França (Foto: Maddie Meyer/Getty Images via AFP)
Seleção Brasileira vem de resultado ruim contra França (Foto: Maddie Meyer / Getty Images via AFP)
O torcedor brasileiro que ainda tem pesadelos com 1998 e 2006 ganhou um novo motivo para ficar em alerta. De acordo com o Football Meets Data, plataforma especializada em estatísticas e probabilidades esportivas, revelou os confrontos mais prováveis para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. E o resultado para a Seleção Brasileira é de arrepiar: um duelo contra a França.

Vini Jr disputa a bola com Gusto em Brasil x França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Vini Jr. disputa a bola com Malo Gusto durante o amistoso entre Brasil x França (Foto: Franck Fife / AFP)

De acordo com as milhares de simulações realizadas pelo portal antes do início do Mundial, o embate entre brasileiros e franceses aparece com 9% de probabilidade de ocorrer na primeira fase eliminatória (após o round de 32).

A análise mostra que o chaveamento desta Copa do Mundo, com 48 seleções, está extremamente afunilado para as potências europeias. No topo da lista de confrontos mais frequentes nas simulações, a França aparece novamente:

Alemanha x França (14%)
França x Equador (14%)
Espanha x Colômbia (13%)
Croácia x Espanha (13%)
Espanha x Portugal (13%)
Inglaterra x Espanha (12%)
Inglaterra x México (12%)
Argentina x Bélgica (9%)
Brasil x França (9%)
Suíça x Portugal (8%)

Para o Brasil, a França surge como o adversário mais provável no mata-mata, à frente de confrontos como Brasil x Noruega, Brasil x Equador e até o clássico Alemanha x Brasil, todos com 8% de chance cada.

Grupo do Brasil na Copa do Mundo

Brasil
Marrocos
Haiti
Escócia

Assim ficaram os grupos da Copa do Mundo de 2026
Assim ficaram os grupos da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Mandel Ngan / AFP)

