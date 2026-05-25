Atlético atinge a marca 'incômoda' como visitante na temporada: veja números

O desempenho do Atlético como visitante na temporada é preocupante, e os números reforçam o momento ruim da equipe fora de casa. O Galo chegou à marca incômoda de dez derrotas atuando longe da Arena MRV em 2026, cenário que acende o alerta para a sequência da temporada.

O desempenho do Atlético como visitante na temporada é preocupante, e os números reforçam o momento ruim da equipe fora de casa. O Galo chegou à marca incômoda de dez derrotas atuando longe da Arena MRV em 2026, cenário que acende o alerta para a sequência da temporada.

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Ao todo, o Atlético disputou 18 partidas como visitante em quatro competições diferentes: Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Nesse período, a equipe venceu apenas quatro jogos, empatou outros quatro e sofreu dez derrotas. Foram 24 gols marcados e 23 sofridos, com um aproveitamento de apenas 30%.

O maior número de derrotas aconteceu no Campeonato Brasileiro. Em nove partidas disputadas fora de casa, o Galo perdeu sete vezes e conquistou apenas duas vitórias: a goleada por 4 a 0 sobre a Chapecoense e o triunfo por 3 a 1 no clássico contra o Cruzeiro.

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As outras duas vitórias como visitante aconteceram no Campeonato Mineiro. O Atlético venceu o Pouso Alegre por 3 a 1 e goleou o Itabirito por 7 a 2.

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Reta final antes da pausa para a Copa

O Atlético vive sua última semana de compromissos antes da pausa para a Copa do Mundo. O Galo terá pela frente dois jogos: um decisivo pela Copa Sul-Americana e outro pelo Campeonato Brasileiro.

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Na próxima quarta-feira (27), às 19h, o Atlético recebe o Puerto Cabello, da Venezuela, na Arena MRV, pela última rodada da fase de grupos da competição. O Galo depende de uma vitória simples para avançar as oitavas.

Depois, no domingo (31), às 16h, a equipe enfrenta o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro antes da paralisação da competição.

Corinthians x Atlético (Pedro Souza / Atlético)

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