Rafinha, gerente de futebol do São Paulo, comentará a Copa do Mundo na Globo

Rafinha, atual gerente de futebol do São Paulo, será comentarista da Globo durante o período da Copa do Mundo. As participações acontecerão diretamente dos estúdios da emissora, em São Paulo e no Rio de Janeiro.

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Vale destacar que, antes de assumir o cargo no clube, Rafinha já atuava como comentarista esportivo. O acordo para participar da cobertura da Copa do Mundo, inclusive, foi definido antes de sua chegada ao Tricolor.

Ex-jogador, Rafinha assumiu uma função semelhante à que era exercida anteriormente por Muricy Ramalho, embora com uma nomenclatura diferente dentro da estrutura do clube. Antes de acertar com o São Paulo, a própria Globo trabalhava para renovar seu vínculo com o ex-lateral.

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Além da emissora, Rafinha também participou de transmissões da TNT Sports, onde comentou partidas da Champions League.

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Rafinha será comentarista na Copa do Mundo (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Desejo de trabalhar em parte interna do clube era sonho de Rafinha

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Rafinha dividiu vestiário com vários jogadores do elenco atual, o que também pode facilitar seu trabalho. O ex-lateral esteve na campanha da conquista da Copa do Brasil em 2023 e se aposentou em 2024. Até então, estava trabalhando como comentarista esportivo em algumas emissoras, mas sempre esboçou o desejo de ter um cargo assim dentro de clube, algo que existia desde antes da sua aposentadoria.

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Rafinha é o responsável por fazer a ligação entre elenco, comissão técnica e diretoria no dia a dia do São Paulo, atuando na gestão do vestiário e no acompanhamento da equipe. Ele atua no departamento de futebol junto a Rui Costa, diretor.