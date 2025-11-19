Brasil evolui, ganha identidade e Ancelotti consolida titulares rumo a Copa do Mundo

Após um ciclo conturbado, o Brasil se aproxima da Copa do Mundo com uma base sólida. E os amistosos contra Senegal (vitória por 2 a 0) e Tunísia (empate por 1 a 1), mostraram a Carlo Ancelotti a espinha dorsal para o time titular no Mundial do próximo ano.

Ancelotti tem uma ideia clara de jogo que mescla um sistema ofensivo com muitas opções no ataque e, ao mesmo tempo, um plano B que passa por ter mais controle do jogo e um centroavante de referência, adaptando-se conforme o desempenho e adversário.

Os dois jogos revelam que a versatilidade será um fator decisivo para a escolha dos jogadores; é o caso de Éder Militão, cuja capacidade de atuar em diferentes posições amplia suas chances de estar na Copa.

Matheus Cunha é outro exemplo. Considerado importante no meio-campo pela ajuda na transição ofensiva. Estêvão também pode atuar tanto pelo lado quanto centralizado, armando o jogo.

No gol, Alisson é titular absoluto, ausente apenas por motivos físicos recentes. A defesa praticamente já tem seus titulares definidos com Éder Militão assumindo o favoritismo para assumir a lateral direita, com Marquinhos, e Gabriel Magalhães formando a dupla de zaga.

No meio-campo, Casemiro e Bruno Guimarães são considerados indiscutíveis. O ataque deve contar com Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Estêvão, e resta a disputa por uma vaga entre Rodrygo e Raphinha.

Assim, Raphinha e Rodrygo brigam pela titularidade, com o primeiro mais voltado para o ataque e o segundo para a armação, adequado ao estilo de jogo desejado.

A comissão técnica pretende consolidar a lista definitiva até março, quando o Brasil enfrentará França e Croácia, ajudarão a fechar o elenco para o Mundial de 2026.