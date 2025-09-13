Ancelotti estuda ter goleiro especialista em pênaltis para o Brasil na Copa do Mundo

Todas as armas para conquistar a Copa do Mundo serão colocadas em prática pela Seleção Brasileira. E, para Carlo Ancelotti, um detalhe específico pode ser decisivo: ter um goleiro especialista em pênaltis entre os convocados para o Mundial de 2026.

— Estamos pensando nisso, em preparar, estudar pênaltis, preparar um goleiro para pênaltis. No passado, o Brasil teve azar contra a Croácia, muitos jogos de quartas de final, oitavas, se decidem nos pênaltis, então é uma coisa que estamos pensando, avaliando — disse Ancelotti, em entrevista à "ESPN".

O treinador não esconde que Hugo Souza, do Corinthians, desponta como candidato natural para ocupar esse espaço estratégico. Convocado nas últimas duas Data Fifa, o goleiro ainda não entrou em campo sob comando do italiano, mas deve ganhar minutos nos próximos amistosos. O argumento é sólido: Hugo tem histórico consistente em penalidades e já vem superando nomes marcantes da posição.

Na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico, na última quarta-feira (10), pelas quartas de final da Copa do Brasil, o goleiro alcançou uma marca expressiva. Ao defender a cobrança de Benavídez, ultrapassou Dida no ranking de pênaltis defendidos pelo Corinthians, chegando a oito intervenções — contra sete do ídolo histórico, que precisou de 95 partidas para atingir o número. Hugo alcançou tal feito em apenas 77 jogos.

A temporada de 2025 consolidou ainda mais essa característica. Foram quatro defesas em cobranças de Estêvão e Raphael Veiga (Palmeiras), Pablo Dyego (Grêmio Novorizontino) e, agora, Benavídez (Athletico). No ano passado, ele já havia brilhado em decisões contra Grêmio e Red Bull Bragantino com outras quatro penalidades defendidas.

— O Hugo eu gosto muito como goleiro, tem personalidade, caráter, é muito grande, e creio que nos próximos jogos podemos pensar em dar oportunidade para que possa se acostumar à equipe — reforçou Ancelotti.

Com o Brasil já garantido como cabeça de chave no sorteio da Copa do Mundo, a Seleção volta suas atenções para os amistosos de outubro, diante de Coreia do Sul e Japão.