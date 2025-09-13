

A FIFA disponibilizou o registro para compra dos primeiros ingressos para a Copa do Mundo 2026. Clientes de cartões de bandeira Visa podem fazer sua inscrição no site oficial da entidade máxima do futebol para participarem de um sorteio. Os contemplados terão a possibilidade de comprar o ingresso, mas não possuem este direito assegurado após serem sorteados. Eles estarão sujeitos à disponibilidade dos jogos e, os preços, pela primeira vez na história, serão dinâmicos. O valor do ingresso pode variar conforme a seleção, localização e disponibilidade.

Apesar de não ter divulgado o valor do ingresso para cada fase do torneio, a FIFA já anunciou que o preço mínimo por partida será de US$ 60 (R$ 322) e o máximo de US$ 6.730 (R$ 34.270) para a final. Em parceria com um supercomputador, a plataforma CasinoAtari projetou qual seria o valor gasto por um torcedor para acompanhar sua seleção em todos os jogos até a final - também pela primeira vez, serão oito, com a fase dezesseis-avos de final adicionada.

O cálculo levou em conta a proporcionalidade entre a faixa mínima e a máxima, em uma escala de assentos mais baratos e mais caros. Além disso, a fase do torneio foi levada em conta, com aumento progressivo em cada eliminatória avançada. Abaixo, confira o mínimo e o máximo possível a ser gasto para compra de ingressos nos oito jogos de uma seleção na Copa do Mundo 2026:

Ingresso mais barato Ingresso mais caro Fase de grupos - Jogo 1 US$ 60 (R$322) US$ 336 (R$ 1.807) Fase de grupos - Jogo 2 US$ 60 (R$322) US$ 336 (R$ 1.807) Fase de grupos - Jogo 3 US$ 60 (R$322) US$ 336 (R$ 1.807) 16 avos de final US$ 75 (R$ 403) US$ 538 (R$ 2.894) Oitavas de final US$ 120 (R$ 645) US$ 808 (R$ 4.347) Quartas de final US$ 200 (R$1.076) US$ 1682 (R$ 9.049) Semifinais US$ 400 (R$ 2.152) US$ 3365 (R$ 18.103) Final US$ 1000 (R$ 5.380) US$ 6370 (R$ 34.270) Total: US$ 1975 (R$ 10.625) US$ 14133 (R$ 76.035)

Metodologia

O teto dos ingressos (US$6.730) foi dividido por estágios com percentuais que refletem a importância do jogo (ex.: final = 100% do teto, semifinal 50% do teto, quartas 25%, oitavas 12%, 16-A 8% e fase de grupos 5%. Isso produz faixas consistentes em relação aos preços mínimos e máximos divulgados pela Fifa. O câmbio utilizado para conversão em real foi de R$ 5,38.

Portanto, o valor mínimo para um torcedor acompanhar toda a campanha é de R$ 10.625, apenas levando em conta o custo com os ingressos. O valor máximo, de forma a priorizar os lugares mais caros, sairia por R$ 76.035 para acompanhar a todas as partidas de uma seleção na Copa do Mundo 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. É a primeira edição a ser realizada em três países-sede.

