Adriano é sincero sobre chances da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
Ex-jogador não mostrou confiança com a possibilidade do hexacampeonato
O ex-jogador Adriano relevou as próprias expectativas com a Seleção Brasileira para a próxima Copa do Mundo. Perguntado sobre o assunto por Romário, em entrevista ao canal do Baixinho no Youtube, o antigo camisa 9 do Brasil foi sincero ao dizer que não espera um título.
Para o atacante, a Seleção Brasileira ainda precisa percorrer por etapas antes de sonhar com o hexacampeonato. Ele destacou, que mesmo com Neymar em boa forma física dentro de campo, será difícil a conquista da taça.
- São excelentes jogadores mas acho, que por enquanto, ainda não temos chances de ser campeões do Mundo. Com o Neymar também não. É difícil. Mesmo sabendo que o Neymar é um jogador diferenciado, o grupo ainda precisa ser um conjunto. Tem muita coisa pela frente ainda - disse o ex-jogador.
Seleção Brasileira
Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil encerrou a participação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, na última terça-feira (9), com uma derrota para o Bolívia, fora de casa. O resultado fez a Seleção termina no torneio na quinta colocação.
Agora, a equipe espera a próxima Data-Fifa para realizar amistosos de preparação para o Mundial. A Seleção volta a campo em outubro, quando irá enfrentar a Coréia do Sul e o Japão, respectivamente nos dias 10 e 14.
