imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Henry indica próximo trabalho de Zinedine Zidane como treinador

Zizou está desempregado desde sua última passagem no Real Madrid

Zinedine Zidane
imagem cameraZidane pode voltar a trabalhar assumindo a França após a Copa de 2026 (DANIEL LEAL / AFP)
Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/09/2025
19:08
  • Matéria
  • Mais Notícias
Thierry Henry indica que Zinedine Zidane pode ser o novo treinador da França após a Copa do Mundo de 2026.
Zidane está sem clube desde 2021 e pode substituir Didier Deschamps.
A Federação Francesa quase confirma Zidane, mas presidente alerta que é cedo para decisões.
Em meio aos rumores sobre o próximo trabalho de Zinedine Zidane como treinador, Thierry Henry, seu ex-companheiro de seleção, indicou que Zizou será o comandante da França após a Copa do Mundo. O francês está sem clube desde que deixou o Real Madrid pela segunda vez, em 2021, e convive com a possibilidade de substituir Didier Deschamps.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Sobre a possibilidade, o jornal "L'Équipe" já noticiou que há um consenso 'quase absoluto' dentro da Federação Francesa de Futebol de que Zidane assumirá a posição de treinador da seleção após a disputa da Copa do Mundo de 2026. Porém, Philippe Diallo, presidente da Federação, declarou publicamente que "é muito cedo" para tomar qualquer tipo de decisão. Na visão de Thierry Henry, o futuro está claro:

"Não sei o que dizer. Todos nós sabemos quem será o novo treinador. Você sabe, e eu sei. E desejo o melhor a ele", disse o agora comentarista quando questionado diretamente sobre Zidane.

O que já não é mais boato é o futuro de Didier Deschamps, que anunciou sua saída da seleção após a Copa de 2026. O treinador assumiu a França em 2012, conduziu o país ao título mundial de 2018 e ao vice-campeonato contra a Argentina, em 2022. Além disso, conquistou uma Nations League.

Didier Deschamps é o atual treinador da Seleção da França, cobiçada por Zidane (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Carreira de Zidane como treinador

Zinedine Zidane iniciou sua carreira como treinador de futebol em alto nível. O francês assumiu o Real Madrid no meio da temporada 2015/16, substituindo Rafa Benítez, e conseguiu fazer dos Merengues campeões da Liga dos Campeões. Zizou seguiu no Bernabéu até 2018, sangrou-se campeão de mais duas Champions, de um Campeonato Espanhol, dois Mundiais de Clubes e mais. Depois de um ano de descanso, Zidane retornou ao banco do Madrid, permaneceu por outras duas temporadas e venceu La Liga novamente. Desde 2021, está desempregado e esperando um projeto que o seduza.

