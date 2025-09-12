Henry indica próximo trabalho de Zinedine Zidane como treinador
Zizou está desempregado desde sua última passagem no Real Madrid
Em meio aos rumores sobre o próximo trabalho de Zinedine Zidane como treinador, Thierry Henry, seu ex-companheiro de seleção, indicou que Zizou será o comandante da França após a Copa do Mundo. O francês está sem clube desde que deixou o Real Madrid pela segunda vez, em 2021, e convive com a possibilidade de substituir Didier Deschamps.
Sobre a possibilidade, o jornal "L'Équipe" já noticiou que há um consenso 'quase absoluto' dentro da Federação Francesa de Futebol de que Zidane assumirá a posição de treinador da seleção após a disputa da Copa do Mundo de 2026. Porém, Philippe Diallo, presidente da Federação, declarou publicamente que "é muito cedo" para tomar qualquer tipo de decisão. Na visão de Thierry Henry, o futuro está claro:
"Não sei o que dizer. Todos nós sabemos quem será o novo treinador. Você sabe, e eu sei. E desejo o melhor a ele", disse o agora comentarista quando questionado diretamente sobre Zidane.
O que já não é mais boato é o futuro de Didier Deschamps, que anunciou sua saída da seleção após a Copa de 2026. O treinador assumiu a França em 2012, conduziu o país ao título mundial de 2018 e ao vice-campeonato contra a Argentina, em 2022. Além disso, conquistou uma Nations League.
Carreira de Zidane como treinador
Zinedine Zidane iniciou sua carreira como treinador de futebol em alto nível. O francês assumiu o Real Madrid no meio da temporada 2015/16, substituindo Rafa Benítez, e conseguiu fazer dos Merengues campeões da Liga dos Campeões. Zizou seguiu no Bernabéu até 2018, sangrou-se campeão de mais duas Champions, de um Campeonato Espanhol, dois Mundiais de Clubes e mais. Depois de um ano de descanso, Zidane retornou ao banco do Madrid, permaneceu por outras duas temporadas e venceu La Liga novamente. Desde 2021, está desempregado e esperando um projeto que o seduza.
