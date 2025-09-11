Jornalista revela ajuda de ídolo do futebol uruguaio: ‘Estou indo ai’

Em entrevista ao jornal uruguaio El Observador, o jornalista Rafa Cotelo revelou um gesto muito marcante do atacante Edinson Cavani com sua filha. Há cerca de um ano, Ema precisou passar por uma cirurgia de emergência para tratar uma doença rara. No entanto, ao levá-la a uma clínica em Buenos Aires, capital da Argentina, o comunicador viu que não teria como arcar com os custos.

- Eu levei o dinheiro para uma consulta. Só que aí ela teria que ser operada com urgência e ficaria muitos dias internadas na UTI. Quando me disseram o valor, era muito mais do que eu tinha… Inclusive, eu quase não conseguiria pagar mesmo com tudo o que ganhei na vida. Eu tinha que arrumar esse dinheiro de alguma forma. Era uma fortuna, e eu não tinha como chegar a esse valor - disse o jornalista.

Em busca de uma última esperança para arranjar o valor da operação, o jornalista resolveu ligar para o atacante do Boca Juniors, que prontamente atendeu ao pedido.

- Ele só me disse o seguinte: Já estou indo até aí - contou Cotelo.

Segundo ele, Cavani, que estava a uma hora do local, pediu ajuda a um amigo que tinha um bar próximo. Com a confirmação do pagamento, a jovem Ema conseguiu ser operada e hoje vive normalmente.

- Ele ligou para o amigo dele e falou: ‘Pegue todo o dinheiro que você tem no caixa e traga até aqui’. De repente, apareceu um cabeludo que, para mim, parecia um anjo da guarda. Ele estava com uma caixa cheia de dinheiro e disse: ‘O Edi (Cavani) me mandou vir aqui. Se você precisar de mais, me avise - comentou.

