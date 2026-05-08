Estações do MetrôRio recebem pontos de troca de figurinhas da Copa
Pontos contarão com horário especial para dias úteis e fins de semana
- Matéria
- Mais Notícias
Faltando pouco mais de um mês para início do torneio mais esperado, fãs da Copa do Mundo embarcaram na missão de completar o tradicional álbum de figurinhas. No MetrôRio, quatro estações contam com espaços montados pela Panini para compra do álbum e dos cromos oficiais da competição, além também de viabilizar um espaço para troca destes colantes.
Panini encerra acordo com a Fifa e perde direito de produzir álbum da Copa do Mundo
Lance! Negócios
Álbum da Copa: Figurinha de Messi é produzida no mesmo volume que outras?
Copa do Mundo
Figurinhas especiais, preços e Rodrygo: saiba tudo sobre o novo álbum da Copa
Fora de Campo
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Como achar os pontos de troca das figurinhas da Copa
Os pontos de troca estão instalados nas estações Central do Brasil/Centro, Uruguaiana/Centro, Carioca/Centro e Pavuna, que funcionam de segunda a sábado, das 7h às 19h, e aos domingos, das 8h às 12h.
➡️Anúncio da FIFA sobre saída de Panini repercute entre fãs: 'Torcer'
O ambiente foi preparado com um tapete que faz alusão à grama de um campo de futebol, além de mesas e puffs para que os colecionadores possam negociar suas figurinhas repetidas. Tudo isso para receber da melhor forma os passageiros do serviço público carioca.
O álbum de figurinhas da Copa do Mundo da Fifa 2026 conta com 112 páginas e 980 figurinhas. Considerada a maior edição da história, a coleção reúne atletas das 48 seleções que disputarão o torneio a partir de 11 de junho.
Quando serão os primeiros jogos
A espera está cada vez menor para a maior Copa do Mundo da história. A competição terá início no dia 11 de junho de 2026, com a partida de abertura sendo disputada no Estádio Azteca, palco histórico que receberá pela terceira vez um jogo inaugural do torneio.
Os primeiros jogos da fase de grupos acontecerão simultaneamente em diferentes cidades-sede logo nos dias seguintes à abertura, marcando o início de um calendário mais extenso e com número recorde de partidas. A grande final está marcada para 19 de julho de 2026, no MetLife Stadium, encerrando um Mundial que promete entrar para a história do futebol.
- Matéria
- Mais Notícias