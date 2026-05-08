O Bureau do Conselho da Fifa, instância formada pelo presidente da entidade, Gianni Infantino, e das seis confederações continentais, aprovou a anistia de todos os jogadores que estavam suspensos da primeira rodada da Copa do Mundo por causa de cartões vermelhos recebidos no último jogo pelas Eliminatórias. Assim, eles poderão atuar normalmente.

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Os jogadores beneficiados são o argentino Nicolás Otamendi; o equatoriano Moisés Caicedo; e o catariano Tarek Salman.

Otamendi e Caicedo foram expulsos durante o confronto entre Equador e Argentina, disputado em Guayaquil em 9 de setembro do ano passado. O argentino recebeu o cartão vermelho direto após falta em Enner Valencia. Moisés Caicedo, por sua vez, foi expulso após receber dois cartões amarelos.

O regulamento da Copa do Mundo estabelece que jogadores que foram expulsos na última rodada das Eliminatórias ficam suspensos automaticamente para a primeira rodada do Mundial, mas os dirigentes das federações da Argentina e do Equador pediram formalmente à Fifa para anular a punição. Nesta sexta-feira (8), o Bureau da entidade aprovou a anistia.

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No caso de Salman, ele foi expulso quase ao final do jogo do Catar diante dos Emirados Árabes Unidos, em outubro, também pelas Eliminatórias.

Otamendi está liberado para jogar a 1ª rodada da Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Cabeça de chave do Grupo J, a Argentina estreia na Copa do Mundo em Kansas City diante da Argelia, em 16 de junho. O Equador integra o Grupo E e faz a primeira partida diante da Costa do Marfim, na Filadélfia, no dia 14. O Catar, por sua vez, está no Grupo B e começa o Mundial encarando a Suíça, em Santa Clara, no dia 13.

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