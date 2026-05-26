Um dos três anfitriões da Copa do Mundo, os Estados Unidos divulgaram a lista dos 26 convocados de forma oficial nesta terça-feira (26). O técnico Mauricio Pochettino contará com o veterano Christian Pulisic, do Milan, como um dos seus protagonistas, além de McKennie, da Juventus, e de outros talentos que atuam tanto em clubes da Europa quanto na Major League Soccer (MLS)

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Os Estados Unidos estão no grupo D e estreiam na Copa do Mundo no dia 12 de junho, contra o Paraguai, em Los Angeles. Na sequência, enfrentam a Austrália (19 de junho), em Seattle, e encerram a fase de grupos contra a Turquia (25 de junho), também em Los Angeles.

Antes da estreia, a equipe faz dois amistosos. O primeiro será no dia 31 de maio, contra Senegal, em Charlotte. Em seguida, a seleção dos Estados Unidos enfrenta a Alemanha, no dia 6 de junho, em Chicago.

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Pulisic comemora gol dos Estados Unidos contra o México (Divulgação/USSF)

➡️ Acompanhe todas as convocações para a Copa do Mundo 2026

Confira a lista dos convocados dos Estados Unidos para a Copa do Mundo

Goleiros

Chris Brady (Chigado Fire)

Matt Freese (New York City)

Matt Turner (New England Revolution)

Defensores

Max Arfsten (Columbos Crew)

Sergiño Dest (PSV)

Alex Freeman (Villarreal)

Mark McKenzie (Toulouse)

Tim Ream (Charlotte FC)

Chris Richards (Crystal Palace)

Antonee Robinson (Fulham)

Miles Robinson (FC Cincinnati)

Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)

Auston Trusty (Celcic)

Meio-campistas

Tyler Adams (Bournemouth)

Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps)

Weston McKennie (Juventus)

Cristian Roldan (Seattle Sounders)



Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach)

Malik Tillman (Bayer Leverkusen)

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Atacantes

Folarin Balogun (Monaco)

Ricardo Pepi (PSV)

Haji Wright (Coventry City)

Brenden Aaronson (Leeds United)

Christian Pulisic (Milan)

Tim Weah (Olympique de Marselha)

Alejandro Zendejas (América do México)

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