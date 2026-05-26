O técnico Thomas Christiansen divulgou a lista dos jogadores convocados que representarão a seleção do Panamá na Copa do Mundo de 2026. O atacante Kadir Barría, do Botafogo, estava presente entre os 55 pré-convocados, mas acabou fora da lista definitiva para o Mundial.

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Veja os convocados do Panamá para a Copa do Mundo de 2026:

Goleiros

Orlando Mosquera, Luis Mejía e César Samudio;

Defensores

César Blackman, Jorge Gutiérrez, Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Edgardo Fariña, José Córdoba, Eric Davis, Jiovany Ramos e Roderick Miller.

Meio-campistas

Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Carlos Harvey, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, César Yanis, Yoel Bárcenas, Alberto Quintero e Azarías Londoño.

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Atacantes

Ismael Díaz, Cecilio Waterman, José Fajardo e Tomás Rodríguez.

Seleção do Panamá em ação (Todd Kirkland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O Panamá será um dos adversários da Seleção Brasileira nos amistosos que antecederão a Copa do Mundo. O jogo, que marcará a despedida do Brasil do país antes do início da competição, acontecerá no Maracanã, dia 31 de maio, às 20h.

Além do Brasil, Panamá fará mais dois amistosos antes da ida até a América do Norte: contra a República Dominicana, dia 3 de junho; e contra a Bósnia e Herzegovina, em 6 de junho. O Panamá está no grupo L, ao lado de Gana, Croácia e Inglaterra, e a primeira partida na Copa será contra Gana, dia 17 de junho, em Toronto.

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