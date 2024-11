Equador venceu a Colômbia por 1 a 0, no Estádio Metropolitano de Barranquilla (COL), pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, os equatorianos igualaram o número de pontos dos colombianos - ambos com 19 - e assumiram a terceira colocação, temporariamente, devido ao primeiro critério de desempate (saldo de gols). O resultado de Brasil x Uruguai pode alterar a classificação.

Primeiro tempo

A primeira etapa entregou o que todos esperavam: muita velocidade e chances criadas para os dois lados. O Equador começou melhor. Logo aos 6 minutos, abriu o placar com Valencia. O atacante recebeu a bola no campo de ataque, passou por toda a defesa colombiana e bateu firme no canto direito do goleiro Vargas. Na sequência, a Colômbia melhorou e teve a melhor chance com Córdoba, que recebeu passe preciso de James Rodríguez e furou a bola embaixo das traves. Pouco tempo depois, o atacante sofreu um pênalti, que resultou na expulsão de Hincapié. No entanto, após a checagem do VAR, o juiz voltou atrás e marcou "só" falta para os Los Cafeteros. Após a expulsão, a Colômbia finalizou mais 10 vezes no gol dos equatorianos, mas sem conseguir êxito.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Equador montou uma fortaleza defensiva e segurou o resultado até o fim. A Colômbia buscou o empate o tempo todo, criou inúmeras chances, mas não conseguiu furar a retranca equatoriana. O destaque do segundo tempo foi o goleiro Galíndez, que evitou que a equipe visitante perdesse os três pontos.

Próximos compromissos

A Colômbia volta a campo em março próximo, no dia 20, para enfrentar a Seleção Brasileira, no Brasil, pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogo ainda não tem horário e nem local definidos. Na mesma data, o Equador recebe a Venezuela, também com horário e local indefinidos.

O Equador vence a Colômbia por 1 a 0, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Raul Arboleda/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

COLÔMBIA 0 x 1 EQUADOR

12ª RODADA - ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS

📆 Data e horário: terça-feira, 19 de novembro de 2024, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Metropolitano de Barranquilla (COL);

🥅 Gols: Valencia (6'/1ºT)

🟨 Cartões amarelos: Lucumí, Portilla e Durán (COL); Caicedo e Gruezo (EQU);

🟥 Cartão vermelho: Hincapié (EQU);

⚽ ESCALAÇÕES

COLÔMBIA (Técnico: Nestor Lorenzo)

Vargas; Mojica (Gómez), Sánchez, Lucumí e Muñoz; Portilla, Richard Ríos (Quintero) e Arias (Durán); James Rodríguez, Luis Díaz e Córdoba (Borré).

EQUADOR (Técnico: Sebastián Beccacece)

Galíndez; Ordóñez, Pacho, Hincapié, Estupinán (Mercado); Alan Franco, Caicedo; Gonzalo Plata (Kevin Rodríguez), Vite (Félix Torres), Minda (Jhoanner Chávez) e Enner Valencia (Gruezo).

