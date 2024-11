A poucos minutos da bola rolar no estádio da La Bombonera, em Buenos Aires, para o duelo entre Argentina x Peru, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, as redes sociais foram tomadas por postagens furiosas envolvendo o nome da seleção argentina. O motivo? Um atraso na transmissão do jogo, que fez os torcedores perderem os primeiros 15 minutos da partida.

A Globo, responsável por exibir o jogo através do Sportv 2, exibia antes do duelo continental o jogo entre Sesc-Flamengo x Praia Clube pela Superliga Feminina de Vôlei, que se estendeu até o tiebreak e "tirou" o tempo de partida nas telinhas entre as duas seleções. A partida iniciou às 21h.

- É um desrespeito o Sportv, com 500 canais, não disponibilizar o jogo da Argentina em nenhum deles. O telespectador está perdendo os primeiros minutos de jogo por puro amadorismo e desdenho da emissora - descreveu um internauta, que usou da hipérbole para expor sua raiva.

- O jogo da Argentina rolando e o Sportv perdendo tempo com o Bernardinho. Essa turma é só desrespeito com os telespectadores - reclamou outro usuário, que ainda citou o técnico Bernardinho, que treina o rubro-negro no vôlei.

A partida, narrada por Gustavo Villani, iniciou após o fim do duelo da Superliga e a emissora ainda exibiu normalmente os comerciais antes de mostrar a partida em Buenos Aires.

A Argentina lidera as Eliminatórias com 23 pontos, já o Peru ocupa a 9º posição com apenas oito pontos conquistados. Vale lembrar que, a partir desta edição, serão sete classificados entre os dez que disputam as Eliminatórias na América do Sul.

Veja abaixo a reação dos torcedores com o atraso na transmissão do jogo entre Argentina x Peru

