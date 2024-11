Promessa do Santos marca, mas Bolívia cede empate ao Paraguai pelas Eliminatórias

Bolívia e Paraguai ficaram no empate em 2 a 2 nesta terça-feira (19), no Estádio Municipal de El Alto, em jogo válido pela 12ª das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Ervin Vaca e Miguelito, do Santos, marcaram para os donos da casa, e Miguel Almirón e Julio Enciso fizeram para os visitantes. Com o resultado, os bolivianos chegam a 13 pontos e assumem provisoriamente a sétima posição. Por sua vez, os paraguaios têm 17 pontos e estão em quinto.

continua após a publicidade

➡️ Nations League: quem sobe, quem cai, quem joga o mata-mata e as repescagens

Como foi o jogo entre Bolívia e Paraguai?

Com o mando de campo e a altitude ao seu lado, a Bolívia controlou a partida no primeiro tempo. A seleção mandante dominou a posse de bola e criou as melhores chances antes do intervalo, e foi recompensada com gol de Ervin Vaca aos 15 minutos. O goleiro Gatito Fernández, do Botafogo, evitou que os bolivianos ampliassem o placar ainda antes do intervalo.

No segundo tempo, a Bolívia seguiu controlando a posse, mas foi o Paraguai quem teve oportunidades. Aos 26 minutos, Almirón fez valer o volume ofensivo dos visitantes e igualou o placar em El Alto. Contudo, os bolivianos aumentaram o ritmo e rapidamente recuperaram a vantagem. Lucas Chávez sofreu pênalti, cobrado e convertido por Miguelito aos 35'.

continua após a publicidade

Após o gol, uma confusão generalizada se instaurou em campo, e o paraguaio Diego Gómez, que já havia sido substituído, foi expulso. Já nos acréscimos, Julio Enciso acertou chute de fora da área para empatar mais uma vez o duelo, desta vez de forma definitiva.

Bolívia e Paraguai empataram pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: AIZAR RALDES / AFP)

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

BOLÍVIA 2 X 2 PARAGUAI

12ª RODADA - ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS

📆 Data e horário: terça-feira, 19 de novembro de 2024, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Municipal de El Alto, em El Alto (BOL);

🥅 Gols: Ervin Vaca (15'/1ºT) e Miguelito (35'/2T), para a Bolívia; Miguel Almirón (26'/2T) e Julio Enciso (46'/2T) para o Paraguai;

🟨 Cartões amarelos: Gustavo Alfaro (técnico), do Paraguai;

🟥 Cartão vermelho: Diego Gómez (no banco), do Paraguai;

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

BOLÍVIA (Técnico: Antônio Carlos Zago)

Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Suárez, Ervin Vaca (Efrain Morales); Robson Matheus (Lucas Chávez), Héctor Cuellar, Ramiro Vaca; Miguelito, Carmelo Algarañaz (Enzo Monteiro) e Roberto Fernández (Villamil).

PARAGUAI (Técnico: Daniel Garnero)

Gatito Fernández; Juan Cácerez, Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Agustín Sández (Julio Enciso); Matías Galarza, Villasanti (Oviedo), Diego Gómez (Kaku), Miguel Almirón (Sosa); Alex Arce (Sanabria).