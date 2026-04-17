Para entender a história da seleção uruguaia nas Copas do Mundo, é preciso voltar ao período em que a Celeste consolidou sua força no cenário internacional. No centro dessa trajetória está Óscar Míguez, nome que atravessou gerações e continua no topo da artilharia uruguaia no torneio. O Lance! lista os maiores artilheiros da seleção uruguaia na história das Copas do Mundo.

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Com oito gols marcados em Mundiais, o ex-atacante se mantém isolado como o maior goleador do Uruguai na história das Copas do Mundo. A marca foi construída em apenas duas edições do torneio, o que torna seu desempenho ainda mais impressionante diante da longa lista de nomes importantes que defenderam a seleção.

O feito de Míguez ganhou ainda mais peso porque resistiu ao avanço de craques contemporâneos, como Luis Suárez e Diego Forlán. Mesmo com a evolução do futebol uruguaio e a chegada de artilheiros de nível mundial, a estatística permaneceu intacta por mais de sete décadas.

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O centroavante foi uma peça-chave na campanha do título de 1950 e também deixou sua marca na Copa de 1954. Sua eficiência dentro da área ajudou a transformar o atacante em referência histórica da Celeste, sobretudo em uma época em que o torneio tinha menos jogos e exigia alto aproveitamento.

Por isso, falar do maior goleador uruguaio em Copas do Mundo é falar de um recorde que mistura contexto histórico, regularidade e impacto decisivo. Míguez virou símbolo de uma era e ainda hoje representa um dos nomes mais respeitados da tradição ofensiva uruguaia.

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Os maiores artilheiros da seleção uruguaia na história das Copas do Mundo

O faro de gol de Óscar Míguez

Óscar Míguez foi o principal nome ofensivo do Uruguai na Copa do Mundo de 1950. Naquele torneio, o centroavante começou em ritmo forte já na fase de grupos, quando marcou três gols na goleada por 8 a 0 sobre a Bolívia.

No mesmo Mundial, ele ainda voltou a balançar as redes diante da Suécia, contribuindo diretamente para a campanha que terminou com o título no Brasil. Embora não tenha marcado na final do Maracanazo, seu peso na trajetória campeã foi decisivo.

Quatro anos depois, na Copa de 1954, Míguez voltou a ser protagonista. Ele marcou mais três gols no torneio, incluindo tentos contra a Tchecoslováquia e a Escócia, encerrando sua passagem por Mundiais com uma marca que permanece intocada até hoje.

O ranking uruguaio

A artilharia uruguaia em Copas do Mundo reúne nomes que ajudaram a construir diferentes capítulos da história da Celeste. Alguns foram decisivos em campanhas vitoriosas, enquanto outros se destacaram em momentos mais recentes do futebol sul-americano.

Óscar Míguez — 8 gols

O recordista precisou de apenas sete partidas em dois Mundiais para atingir o topo da lista. Sua média superior a um gol por jogo reforça a eficiência que marcou sua carreira internacional.

Luís Suárez — 7 gols

Principal astro da era moderna uruguaia, Suárez ficou a apenas um gol de igualar a marca de Míguez. O atacante marcou em quatro Copas e ficou marcado, entre outros lances, pelos dois gols contra a Inglaterra em 2014.

Diego Forlán — 6 gols

Melhor jogador da Copa de 2010, Forlán foi peça central na campanha uruguaia na África do Sul. Seus gols em Mundiais o colocaram entre os maiores nomes da história recente da seleção.

Edinson Cavani — 5 gols

Empatado com Pedro Cea, Cavani representa a geração mais recente entre os maiores goleadores da Celeste em Copas. O atacante marcou em três edições do torneio e foi decisivo em jogos eliminatórios.

Pedro Cea — 5 gols

Autor de gols fundamentais no primeiro título uruguaio em 1930, Cea completa o grupo dos nomes mais importantes da artilharia celeste no torneio.

O cenário atual do Uruguai

Com a despedida internacional de Suárez e Cavani, a responsabilidade ofensiva do Uruguai passa por uma nova geração. Darwin Núñez desponta como a principal referência para os próximos ciclos, mas ainda terá de construir sua trajetória em Mundiais para se aproximar dos grandes nomes históricos.

O desafio é grande porque a Copa do Mundo oferece poucos jogos e exige aproveitamento máximo de quem atua na frente. Nesse contexto, a longevidade da marca de Óscar Míguez ajuda a explicar por que certos recordes atravessam décadas e continuam tão difíceis de serem alcançados.