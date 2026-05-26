menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Adversário do Brasil na Copa, Marrocos aplica goleada em amistoso 

Equipe africana ainda fará mais dois amistosos antes da estreia contra o Brasil

Avatar
Gabriel Henrique Andrade Cardoso
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/05/2026
12:26
Atualizado há 4 minutos
Favorite o Lance! no Google
seleção marrocos
imagem cameraMarrocos em ação (Foto: Oscar DEL POZO / AFP))
  • Matéria
  • Mais Notícias

Rival do Brasil na Copa do Mundo, Marrocos goleou a seleção do Burundi por 5 a 0 nesta terça-feira, em amistoso. O jogo serviu como preparação para a disputa do Mundial, além de olhar os últimos possíveis convocados que ainda disputam vaga dentro da lista definitiva. O confronto foi um dos últimos testes da equipe de Mohamed Ouahbi, que deve anunciar os 26 convocados de Marrocos ainda hoje. Os gols da partida foram marcados por Kaabi (2x) e Bentayeb (3x). 

continua após a publicidade

Relacionadas

Além de Burundi, a equipe árabe ainda fará mais dois amistosos: contra Madagascar (2 de junho) e Noruega (7 de junho). Marrocos será o primeiro adversário da Seleção Brasileira no grupo C da Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho. O jogo de estreia, contra o Brasil, será no dia 13 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey

➡️ Argentina lidera seleções que ainda não convocaram para a Copa do Mundo

Marrocos está no Grupo C da Copa do Mundo com o Brasil (Foto: Franck Fife/AFP)
Marrocos está no Grupo C da Copa do Mundo com o Brasil (Foto: Franck Fife/AFP)

Confira como ficaram os grupos da Copa do Mundo de 2026

GRUPO A
México
África do Sul
Coreia do Sul
Tchéquia

GRUPO B
Canadá
Bósnia e Herzegovina
Catar
Suíça

GRUPO C
Brasil
Marrocos
Haiti
Escócia

GRUPO D
Estados Unidos
Paraguai
Austrália
Turquia

GRUPO E
Alemanha
Curaçao
Costa do Marfim
Equador

GRUPO F
Holanda
Japão
Suécia
Tunísia

GRUPO G
Bélgica
Egito
Irã
Nova Zelândia

GRUPO H
Espanha
Cabo Verde
Arábia Saudita
Uruguai

GRUPO I
França
Senegal
Iraque
Noruega

GRUPO J
Argentina
Argélia
Áustria
Jordânia

GRUPO K
Portugal
RD Congo
Uzbequistão
Colômbia

GRUPO L
Inglaterra
Croácia
Gana
Panamá

➡️ Já é Copa do Mundo: use o simulador do Lance! e descubra o campeão

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias