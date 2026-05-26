Adversário do Brasil na Copa, Marrocos aplica goleada em amistoso
Equipe africana ainda fará mais dois amistosos antes da estreia contra o Brasil
Rival do Brasil na Copa do Mundo, Marrocos goleou a seleção do Burundi por 5 a 0 nesta terça-feira, em amistoso. O jogo serviu como preparação para a disputa do Mundial, além de olhar os últimos possíveis convocados que ainda disputam vaga dentro da lista definitiva. O confronto foi um dos últimos testes da equipe de Mohamed Ouahbi, que deve anunciar os 26 convocados de Marrocos ainda hoje. Os gols da partida foram marcados por Kaabi (2x) e Bentayeb (3x).
Além de Burundi, a equipe árabe ainda fará mais dois amistosos: contra Madagascar (2 de junho) e Noruega (7 de junho). Marrocos será o primeiro adversário da Seleção Brasileira no grupo C da Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho. O jogo de estreia, contra o Brasil, será no dia 13 de junho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
Confira como ficaram os grupos da Copa do Mundo de 2026
GRUPO A
México
África do Sul
Coreia do Sul
Tchéquia
GRUPO B
Canadá
Bósnia e Herzegovina
Catar
Suíça
GRUPO C
Brasil
Marrocos
Haiti
Escócia
GRUPO D
Estados Unidos
Paraguai
Austrália
Turquia
GRUPO E
Alemanha
Curaçao
Costa do Marfim
Equador
GRUPO F
Holanda
Japão
Suécia
Tunísia
GRUPO G
Bélgica
Egito
Irã
Nova Zelândia
GRUPO H
Espanha
Cabo Verde
Arábia Saudita
Uruguai
GRUPO I
França
Senegal
Iraque
Noruega
GRUPO J
Argentina
Argélia
Áustria
Jordânia
GRUPO K
Portugal
RD Congo
Uzbequistão
Colômbia
GRUPO L
Inglaterra
Croácia
Gana
Panamá
