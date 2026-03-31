A Costa do Marfim dominou as ações e venceu a Escócia por 1 a 0 em amistoso disputado nesta terça-feira, no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool, como parte da preparação das seleções para a Copa do Mundo de 2026.

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As equipes estão garantidas na Copa do Mundo. Inclusive, a Escócia enfrenta o Brasil na fase de grupos do mundial, em jogo que acontece no dia 24 de junho.

Como foi o jogo?

Adversário do Brasil na Copa do Mundo, a Escócia começou o jogo em desvantagem. A Costa do Marfim abriu o placar diante da Escócia com um gol de Nicolas Pépé. O atacante finalizou com o pé direito, de muito perto, mandando para o centro do gol e colocando a equipe africana em vantagem na partida.

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A Costa do Marfim seguiu dominando a partida após abrir o placar e quase ampliou com Elye Wahi, que arriscou uma finalização de pé direito de muito longe, de mais de 30 metros, levando perigo ao gol adversário. A jogada teve assistência de Bazoumana Touré, em mais uma boa construção ofensiva da equipe africana.

A primeira finalização mais perigosa da Escócia surgiu aos 30 minutos, quando Scott McTominay arriscou finalização de fora da área com o pé direito, após receber assistência de Ryan Christie, mas o chute acabou sendo defendido com segurança no canto inferior direito do gol.

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(Foto: PETER POWELL / AFP)

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A Costa do Marfim teve um primeiro tempo de maior controle da partida, refletido principalmente na posse de bola de 55% e no maior volume de jogo construído, com 283 passes certos. A equipe também se mostrou mais organizada defensivamente, com mais desarmes, e conseguiu pressionar no campo de ataque, criando chances e somando três escanteios. Apesar do equilíbrio nas finalizações, o time marfinense conseguiu impor seu ritmo e dominar as ações diante da Escócia antes do intervalo.

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O segundo tempo começou com a Escócia tentando reagir e criando boas chances pelo alto. Ché Adams teve uma oportunidade clara de cabeça, dentro da área, após cruzamento de Andy Robertson, mas não conseguiu marcar.

Pouco depois, foi a vez de George Hirst também desperdiçar uma finalização de cabeça em posição semelhante, após assistência de Ross McCrorie. Do outro lado, a Costa do Marfim chegou a balançar a rede, mas o lance foi anulado por impedimento após Elye Wahi, que estava em posição irregular.

Nos minutos finais, a Costa do Marfim manteve a pressão em busca de ampliar o placar e seguiu no campo de ataque. A equipe conquistou escanteio após intervenção de Scott Bain e ainda exigiu boa defesa do goleiro em mais uma investida, mostrando intensidade e controle da partida até os últimos instantes diante da Escócia.