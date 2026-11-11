A um mês do sorteio dos grupos da Copa do Mundo Feminina 2027, a Fifa divulgou as regras e procedimentos para o evento que será realizado no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio. O sorteio está marcado para 11 de dezembro, às 13h30 (de Brasília).

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As 32 seleções que disputarão o torneio no ano que vem — até o momento, 18 estão garantidas — serão divididas em quatro potes. O Pote 1 reunirá as cabeças-de-chave, sendo que a posição A1 já está definida para o Brasil, que é o país-sede. A Seleção Brasileira Feminina, aliás, é a única que já sabe onde jogará os três jogos da primeira fase e o caminho até uma eventual decisão.

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Além do Brasil, sétimo no ranking mundial da Fifa no futebol feminino, as outras sete seleções mais bem colocadas no momento são Espanha, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Japão, França e Suécia. Vale ressaltar, contudo, que a Fifa irá considerar o ranking que será atualizado após a Data Fifa deste mês, o que poderá fazer com que haja mudanças pontuais.

O Pote 2 contará com as oito seleções classificadas que vêm na sequência no ranking feminino da Fifa, seguindo a mesma lógica para o Pote 3. O Pote 4, por sua vez, conterá as cinco últimas seleções classificadas, além de três vagas reservadas para a repescagem. O torneio qualificatório acontecerá entre 23 de fevereiro e 6 de março do ano que vem, ainda sem local definido.

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Restrições no sorteio dos grupos da Copa do Mundo Feminina

Cada grupo sorteado reunirá uma seleção de cada pote e, como acontece tradicionalmente nas Copas do Mundo, haverá direcionamento para evitar que países de um mesmo continente estejam na mesma chave. A exceção fica às seleções europeias, que terão entre 11 e 12 representantes no Mundial, em um contexto de apenas oito grupos.

Além disso, assim como aconteceu com a Copa do Mundo deste ano, o sorteio terá um direcionamento de modo que impeça que as quatro melhores colocadas no ranking se enfrentem antes da semifinal, desde que avancem em primeiro lugar nos grupos. E, nesse caso, a líder e a vice-líder do ranking só poderiam se enfrentar na final do Mundial.

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Sorteio dos grupos da Copa do Mundo Feminina está marcado para 11 de dezembro (Divulgação/Fifa)

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