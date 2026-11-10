Priscila comemora nova convocação e projeta sequência na Seleção Brasileira contra o Japão
Atacante voltou a ser chamada por Arthur Elias após participar dos amistosos contra a Argentina
A atacante Priscila comemorou mais uma oportunidade de defender a Seleção Brasileira Feminina. Convocada por Arthur Elias nesta terça-feira (10), a jogadora estará à disposição da equipe para os amistosos contra o Japão, que marcam os últimos compromissos da Amarelinha em 2026.
➡️Com novidade, Arthur Elias convoca Seleção Feminina para última Data Fifa do ano; veja a lista
Após participar dos confrontos recentes diante da Argentina, Priscila recebeu uma nova oportunidade de integrar o grupo comandado por Arthur Elias. A atacante destacou a importância de dar continuidade ao trabalho desenvolvido com a Seleção e demonstrou motivação para os desafios diante das japonesas.
— Fico muito feliz por estar novamente na lista e ter a oportunidade de continuar esse trabalho com a Seleção Brasileira. Depois dos compromissos contra a Argentina, é muito importante dar sequência a esse processo. Estou motivada e focada em aproveitar mais essa oportunidade, agora diante de uma grande seleção como o Japão.
Os amistosos contra o Japão serão os últimos da Seleção Brasileira Feminina na temporada de 2026. Os confrontos também fazem parte do planejamento da comissão técnica para a preparação visando à Copa do Mundo de 2027.
➡️Arthur Elias explica convocação da Seleção Feminina e projeta Copa do Mundo de 2027
Confira todos os nomes da lista de Arthur Elias
• Goleiras: Lorena (Kansas City), Natascha (Palmeiras), Lelê (Corinthians)
• Defensoras: Thais Ferreira (Corinthians), Isa Haas (América-MEX), Tarciane (Lyon), Mariza (Tigres-MEX), Lauren (Atlético de Madrid) e Tayla (São Paulo); Isabela (PSG), Raissa Bahia (Palmeiras), Aline Gomes (Pachuca-MEX)
• Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Ary Borges (Angel City), Kaylane (Flamengo), Yaya (PSG)
• Atacantes: Marília (Cruzeiro), Priscila (América-MEX), Gio Garbelini (Atlético de Madrid), Geyse (América-MEX), Luany (Atlético de Madrdi), Bia Zaneratto (Palmeiras), Adriana (Al-Qadsiah), Amanda Gutierres (Boston) e Gisele (Grêmio)