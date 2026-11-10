A atacante Priscila comemorou mais uma oportunidade de defender a Seleção Brasileira Feminina. Convocada por Arthur Elias nesta terça-feira (10), a jogadora estará à disposição da equipe para os amistosos contra o Japão, que marcam os últimos compromissos da Amarelinha em 2026.

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Após participar dos confrontos recentes diante da Argentina, Priscila recebeu uma nova oportunidade de integrar o grupo comandado por Arthur Elias. A atacante destacou a importância de dar continuidade ao trabalho desenvolvido com a Seleção e demonstrou motivação para os desafios diante das japonesas.

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— Fico muito feliz por estar novamente na lista e ter a oportunidade de continuar esse trabalho com a Seleção Brasileira. Depois dos compromissos contra a Argentina, é muito importante dar sequência a esse processo. Estou motivada e focada em aproveitar mais essa oportunidade, agora diante de uma grande seleção como o Japão.

Os amistosos contra o Japão serão os últimos da Seleção Brasileira Feminina na temporada de 2026. Os confrontos também fazem parte do planejamento da comissão técnica para a preparação visando à Copa do Mundo de 2027.

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Priscila em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Vinícius Gois)

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Confira todos os nomes da lista de Arthur Elias

• Goleiras: Lorena (Kansas City), Natascha (Palmeiras), Lelê (Corinthians)

• Defensoras: Thais Ferreira (Corinthians), Isa Haas (América-MEX), Tarciane (Lyon), Mariza (Tigres-MEX), Lauren (Atlético de Madrid) e Tayla (São Paulo); Isabela (PSG), Raissa Bahia (Palmeiras), Aline Gomes (Pachuca-MEX)

• Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Ary Borges (Angel City), Kaylane (Flamengo), Yaya (PSG)

• Atacantes: Marília (Cruzeiro), Priscila (América-MEX), Gio Garbelini (Atlético de Madrid), Geyse (América-MEX), Luany (Atlético de Madrdi), Bia Zaneratto (Palmeiras), Adriana (Al-Qadsiah), Amanda Gutierres (Boston) e Gisele (Grêmio)