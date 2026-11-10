A preparação da Seleção Brasileira Feminina para a Copa do Mundo de 2027 entrou em uma etapa importante. Após anunciar a convocação para os últimos compromissos de 2026, nesta terça-feira (10), Arthur Elias concedeu entrevista coletiva e abordou o processo de definição do grupo que representará o Brasil no Mundial. Segundo o treinador, a comissão técnica está cada vez mais próxima de estabelecer as 26 jogadoras que disputarão a competição.

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Ao lado de Cris Gambaré, o comandante explicou os critérios utilizados na montagem da lista e comentou situações individuais de algumas atletas. A lesão de Kerolin, que desfalcará a equipe nos amistosos contra o Japão, também foi assunto. Para Arthur, apesar da importância da atacante, o momento da preparação permite observar outras opções para o setor ofensivo.

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O treinador ressaltou que a comissão técnica tem trabalhado para encontrar as melhores combinações dentro do modelo de jogo da Seleção, sem necessariamente definir uma equipe em função da ausência de uma atleta específica.

— O momento agora nem é tanto de definir o time em função de uma ou outra jogadora. Estamos procurando os melhores confrontos para definir as jogadoras que estarão na Copa do Mundo — explicou.

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Arthur Elias também destacou que a idade não será um fator determinante para a escolha das 26 convocadas. De acordo com o técnico, a capacidade de adaptação ao modelo de jogo e a contribuição dentro de campo terão maior peso na decisão.

Arthur Elias e Cris Gambaré (Foto: Igor Reis/Lance!)

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Lesão de Kerolin abre espaço para novas opções no ataque

Arthur Elias confirmou que Kerolin sofreu uma lesão na panturrilha depois de realizar um sprint durante uma partida. O departamento médico do Barcelona comunicou o problema à comissão técnica brasileira, que precisou reorganizar as opções para o setor ofensivo.

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— A gente soube logo depois da partida. Ela deu um sprint e sentiu a panturrilha, e o departamento médico do Barcelona nos avisou logo depois, infelizmente. Uma atleta que certamente estaria na lista, mas o importante é que surge oportunidade para mais uma atacante.

Adriana recebe nova oportunidade na Seleção

A convocação de Adriana, que atualmente atua no futebol saudita, foi justificada pelo treinador a partir do desempenho individual da atacante. Arthur Elias lembrou que a jogadora esteve próxima de integrar a lista anterior, para os amistosos contra a Argentina, e destacou sua trajetória com a camisa brasileira.

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O comandante também defendeu a valorização das atletas que participaram da campanha olímpica, citando a experiência de Adriana como capitã da Seleção na decisão dos Jogos.

— O campeonato árabe não é muito competitivo, mas tenho que olhar para a performance da jogadora e não ficar imaginando diferença de cenário. Adriana está muito bem fisicamente, tem muita história, foi nossa capitã na final olímpica.

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Gisele é a única estreante da convocação

Entre as novidades da lista, Gisele é a única jogadora que ainda não estreou pela equipe principal. O treinador destacou a versatilidade e a intensidade da jovem atleta, que já havia trabalhado com as categorias de base da Seleção Brasileira.

Arthur também afirmou que jogadoras jovens continuarão recebendo oportunidades durante o processo de preparação para a Copa do Mundo.

— Gisele é muito jovem, uma jogadora que demonstra muita intensidade, joga em mais de uma posição, pode jogar no lado e mais avançado. Por mais que estejamos próximos de uma convocação para a Copa, essas jogadoras jovens vão continuar tendo chances aqui na Seleção nesse processo até a Copa do Mundo.

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Idade não será critério determinante para a lista final

Questionado pela reportagem do Lance! sobre a presença de atletas mais jovens no grupo, Arthur Elias afirmou que a idade não terá peso decisivo na escolha das 26 jogadoras. O treinador pretende priorizar características técnicas e a adaptação ao modelo de jogo da Seleção.

— Tenho vários critérios para a montagem do grupo, mas idade não vai fazer muita diferença, são outros critérios que vou usar para as 26. É natural ter jogadoras mais jovens e outras mais experientes. Importante é escolher quem se adapta ao nosso modelo de jogo, que veste bem a camisa da Seleção.

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Amanda retorna após sequência de boas atuações

O retorno de Amanda também foi explicado pelo desempenho recente da atacante. Arthur Elias destacou os 11 gols marcados pela jogadora e afirmou que sua evolução nas últimas partidas pesou na decisão da comissão técnica.

— Amanda retorna com mérito porque teve crescimento especialmente nas últimas partidas. A comissão esteve lá para visitá-la, para visitar a Cacá.

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Tainá Maranhão fica fora, mas segue nos planos

Sobre a ausência de Tainá Maranhão, o treinador afirmou que a atacante continua recebendo apoio da comissão técnica. Arthur avaliou que a jovem teve uma queda de rendimento recentemente, o que abriu espaço para outras opções na convocação.

— Desde que veio, sempre foi bem na Seleção Brasileira, a gente segue contando muito com ela. Na minha avaliação, ela caiu, teve queda de performance, isso obviamente abre espaço. Ela sabe que tem todo apoio meu, acredito muito na presença dela nas próximas convocações.

Ary Borges volta após maternidade e reforça o meio-campo

A volta de Ary Borges foi outro tema abordado na entrevista. O treinador elogiou o desempenho da meio-campista pelo clube e destacou sua capacidade técnica, chegada ao ataque e evolução na parte defensiva.

Arthur também ressaltou a identificação da atleta com a Seleção Brasileira e sua liderança dentro do grupo.

— A Ary tem muita identificação com a Seleção Brasileira, contente pelo retorno dela. Tem atuado muito bem, mesmo mamãe recente, às vezes não dormindo tanto quanto o recomendável talvez (risos).

O comandante ainda comentou as opções disponíveis para o setor, citando Angel, Duda, Yayá e Kaylane. Segundo ele, as características diferentes das meio-campistas permitem variar as escolhas de acordo com as necessidades de cada partida.

— O retorno da Yayá e a Kaylane vejo com características diferentes. São cinco jogadoras que merecem muito e que também me dão possibilidades para momentos diferentes da partida.

Arthur Elias explica participação de auxiliares na comissão técnica

O treinador também avaliou a troca de experiências com as profissionais que passaram a integrar a comissão técnica durante as Datas Fifa. Fabi e Jéssica foram citadas pelo comandante, que destacou a contribuição das auxiliares no trabalho com as jogadoras.

Arthur revelou ainda que uma das três treinadoras que participaram desse processo, incluindo Renata, poderá integrar sua comissão na Copa do Mundo.

— Para mim e para toda a comissão está sendo muito positiva essa troca. Aprendemos juntos. Elas se identificam com o que estamos fazendo, entendem a lógica do modelo da Seleção.

Treinador faz balanço positivo de 2026

Arthur Elias avaliou positivamente a temporada da Seleção Brasileira até o momento. O técnico destacou os resultados conquistados ao longo do ano, incluindo as duas vitórias consecutivas sobre os Estados Unidos, e apontou a evolução do ambiente interno como um dos principais avanços da equipe.

Na avaliação do comandante, o grupo está mais próximo de compreender o processo de preparação para a Copa do Mundo, independentemente de quais atletas estarão na lista definitiva.

— Tivemos um ano bastante proveitoso em resultados, mas principalmente em relação ao nosso ambiente, cada vez melhor dentro da Seleção Brasileira, de muito apoio, cooperação e identificação para esse momento de Copa do Mundo. Estamos mais próximos do grupo das 26.

Japão representa desafio nos últimos amistosos do ano

Por fim, o treinador projetou os confrontos com o Japão, que encerrarão o calendário da Seleção Brasileira em 2026. Arthur destacou o nível das adversárias e a presença de diversas atletas japonesas em clubes das principais ligas do futebol feminino.

O técnico afirmou que pretende aproveitar os amistosos para observar diferentes jogadoras, mas sem deixar de lado o objetivo de conquistar as vitórias.

— Vão ser dois grandes jogos. Vou tentar dar oportunidade para o máximo de jogadoras, mas pensando em vencer, porque é muito importante encerrar esse ano bem.