Atlético-MG derrota Flamengo pelo jogo de ida da Copa do Brasil

O Atlético-MG derrotou o Flamengo por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Galo abriu vantagem na eliminatória do torneio no Maracanã. Os mineiros jogam por um empate no jogo de volta na Arena MRV.

continua após a publicidade

➡️Decisão de Claus em Flamengo x Atlético-MG causa revolta: ‘Vergonha’

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O jogo

O jogo começou muito movimentado. Logo no primeiro minuto, o Atlético levou muito perigo. Scarpa fez o cruzamento para a área, Hulk furou, livre.

continua após a publicidade

Aos sete, Hulk levantou dentro da área, Cuello cabeceou para o meio, a bola pegou no braço de Varela. Os jogadores atleticanos pediram pênalti, mas o árbitro mandou seguir.

Aos 30, Evertton Araújo cortou para o meio e finalizou de fora da área, de esquerda. A bola explodiu no travessão.

O Flamengo começou a pressionar o Atlético, tendo maior posse de bola. Aos 41, Plata recebeu dentro da área e finalizou cruzado. Everson fez a defesa.

continua após a publicidade

Antes do fim da primeira etapa, o Atlético ainda teve uma ótima chance. Lyanco lançou, Hulk deu um chapéu e tocou para Cuello, que finalizou na rede pelo lado de fora.

O Atlético voltou bem na segunda etapa, tendo boas chances. O Flamengo tentou responder fazendo alterações na equipe, entre elas, Samuel Lino teve sua estreia.

Aos 14, o Atlético puxou o contra-ataque com Rony. O atacante cruzou rasteiro para a área. A bola chegava no pé de Cuello, mas Varela cortou para escanteio.

Aos 20, a pressão atleticana deu certo. Em um erro de saída de bola do Flamengo, Cuello recuperou dentro da área, cortou pro meio e bateu no canto, marcando o gol atleticano.

Samuel Lino, aos 30, avançou pela esquerda e lançou a bola na segunda trave, Emerson Royal se antecipou a Cuello e finalizou no travessão.

Samuel Lino apimentou a partida. O atacante entortou Lyanco e finalizou cruzado. Everson fez uma ótima defesa.

No último lance da partida, Samuel Lino recebeu dentro da pequena área e marcou o gol do empate. Porém, o árbitro assinalou impedimento do estreante da noite.

O que vem por aí

Atlético e Flamengo voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil na próxima semana. O jogo será na próxima quarta-feira, na Arena MRV, às 19h (de Brasília). Antes disso, as equipes entram em campo pelo Brasileirão. Os mineiros enfrentam o Red Bull Bragantino, também em Belo Horizonte. Já os cariocas enfrentam o Ceará, ambos os jogos serão no domingo (3).

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 0 X 1 ATLÉTICO

OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quinta-feira, 31 de julho, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);

🥅 Gols: Cuello (20'/ 2°T)

🟨 Cartões amarelos: Wallace Yan (FLA) / Lyanco (CAM)

🔴 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira, Matías Viña (Ayrton Lucas); Evertton Araújo, Allan, Matheus Gonçalvez (Samuel Lino); Luiz Araújo (Wallace Yan), Plata (Saúl) e Pedro.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Saravia (Igor Rabello), Lyanco e Alonso; Gabriel Menino, Alan Franco, Igor Gomes (Fausto Vera) e Scarpa; Rony (Alexsander), Hulk (Júnior Santos) e Cuello.