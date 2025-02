Águia de Marabá x Fluminense: onde assistir, horário e prováveis escalações

Águia de Marabá e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 19h30 (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém, no Pará. O confronto válido pela primeira fase da Copa do Brasil terá transmissão ao vivo da Prime Video (streaming). ➡️Assista no Prime Video com 30 dias grátis

A equipe da casa ocupa o 5° lugar do Campeonato Paraense, com 11 pontos acumulados. O time sob comando do técnico Silvio Criciúma, vive um momento instável e venceu apenas três confrontos nos últimos sete jogos.

O Fluminense, por sua vez, venceu o Bangu por 3 a 2 no último domingo (23) e garantiu uma vaga para as semifinais do Campeonato Carioca. Thiago Silva (lesão no calcanhar), Renato Augusto (lesão no ombro) e Ganso (miocardite) são os únicos desfalques confirmados.

As equipes se enfrentaram apenas duas vezes na história, ambos foram confrontos válidos pela 2ª fase da Copa do Brasil em 2009. O Águia venceu o jogo de ida em casa por 2 a 1, mas o clube carioca goleou por 3 a 0 no jogo de volta e avançou para a próxima fase.

Kevin Serna comemora gol marcado pelo Fluminense sobre o Bangu, pelo Campeonato Carioca (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Tudo sobre o jogo entre Águia de Marabá e Fluminense (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

ÁGUIA DE MARABÁ x FLUMINENSE

Primeira Fase — Copa do Brasil

📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de fevereiro de 2025, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Mangueirão, em Belém, no Pará;

📺Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ÁGUIA DE MARABÁ: Axel; Bruno Limão, Lucão, Matheus Baraka, Alan Pires; Janderson (Edras), Kaique, Kukri, Doda; Lucas Silva (Welves), Erico Júnior (Jonata).

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes, Gabriel Fuentes; Martinelli, Hércules (Lima), Arias, Riquelme Felipe (Serna), Canobbio (Keno) e Cano (Everaldo).