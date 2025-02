Título do Fluminense na Copa do Brasil: a conquista de 2007

A Copa do Brasil sempre foi uma competição de alto nível e extremamente imprevisível, marcada por confrontos eletrizantes e a possibilidade de zebras no futebol nacional. Para o Fluminense, o torneio teve um significado especial em 2007, quando o clube conquistou o título inédito ao derrotar o Figueirense na final e garantir sua vaga na Copa Libertadores do ano seguinte. Relembre o título do Fluminense na Copa do Brasil.

A campanha tricolor naquela edição foi marcada por um futebol consistente, decisões apertadas e a demonstração de força de um elenco que contava com nomes como Thiago Silva, Carlos Alberto, Arouca e Adriano Magrão. Sob o comando do técnico Renato Gaúcho, o Fluminense superou adversários tradicionais do futebol brasileiro e gravou seu nome na história da Copa do Brasil.

O Caminho do Fluminense até a glória da Copa do Brasil

O Fluminense iniciou sua trajetória na Copa do Brasil de 2007 com o objetivo de se consolidar como um dos grandes times do país. O time carioca teve que enfrentar diversas dificuldades ao longo do torneio, mas demonstrou sua força e chegou ao título com méritos.

Primeira Fase – Fluminense x ADESG

Jogo único: Fluminense 6 x 0 ADESG (Maracanã, Rio de Janeiro)

O Fluminense estreou com goleada no Maracanã. O time mostrou que chegava forte para a competição e aplicou um 6 a 0 sobre o ADESG, do Acre, sem dar chances ao adversário.

Segunda Fase da Copa do Brasil – Fluminense x América-RN

Jogo de ida: América-RN 0 x 2 Fluminense (Natal-RN) Jogo de volta: Fluminense 1 x 1 América-RN (Maracanã, Rio de Janeiro)

Na segunda fase, o Tricolor enfrentou o América-RN e construiu uma boa vantagem fora de casa. No jogo de volta, garantiu a classificação com um empate no Maracanã.

continua após a publicidade

Oitavas de Final – Fluminense x Bahia

Jogo de ida: Bahia 1 x 2 Fluminense (Salvador-BA) Jogo de volta: Fluminense 1 x 1 Bahia (Maracanã, Rio de Janeiro)

Contra o Bahia, o Fluminense soube controlar os dois confrontos e avançou com uma vitória fora de casa e um empate no Rio.

Quartas de Final da Copa do Brasil – Fluminense x Atlético-PR

Jogo de ida: Atlético-PR 1 x 1 Fluminense (Curitiba-PR) Jogo de volta: Fluminense 1 x 0 Atlético-PR (Maracanã, Rio de Janeiro)

O confronto contra o Atlético-PR foi um dos mais difíceis da campanha. No primeiro jogo, o empate por 1 a 1 manteve tudo em aberto. No jogo da volta, um gol solitário garantiu o Fluminense nas semifinais.

Semifinais – Fluminense x Brasiliense

Jogo de ida: Brasiliense 1 x 1 Fluminense (Brasília-DF) Jogo de volta: Fluminense 4 x 2 Brasiliense (Maracanã, Rio de Janeiro)

Na semifinal, o Fluminense novamente segurou um empate no primeiro jogo e garantiu a classificação no Maracanã com uma vitória 4 a 2 sobre o Brasiliense.

A grande final da Copa do Brasil – Fluminense x Figueirense

O Fluminense chegou à sua terceira final de Copa do Brasil – antes, havia sido vice-campeão em 1992 e 2005. O adversário da vez foi o Figueirense, que havia eliminado o Botafogo na semifinal.

Jogo de ida: Fluminense 1 x 1 Figueirense (Maracanã, Rio de Janeiro) Jogo de volta: Figueirense 0 x 1 Fluminense (Orlando Scarpelli, Florianópolis-SC)

No primeiro jogo, o Fluminense saiu atrás, mas empatou com um gol de Adriano Magrão nos minutos finais. Com isso, a decisão ficou para o jogo da volta em Florianópolis.

No Orlando Scarpelli, o Fluminense fez história. O zagueiro Roger, que já havia conquistado três títulos da Copa do Brasil pelo Grêmio, marcou o gol do título logo aos 3 minutos de jogo. O Tricolor segurou o resultado até o fim e garantiu a primeira Copa do Brasil de sua história.

Os números da campanha campeã da Copa do Brasil

Jogos disputados: 12 Vitórias: 6 Empates: 5 Derrotas: 1 Gols marcados: 22 Gols sofridos: 11 Artilheiro do time: Adriano Magrão (4 gols)

O Legado da conquista

A Copa do Brasil de 2007 marcou um dos momentos mais importantes da história do Fluminense. Além do título inédito, a conquista garantiu a classificação do Tricolor para a Copa Libertadores da América de 2008, onde o clube fez uma campanha histórica e chegou até a final, sendo vice-campeão contra a LDU.

A equipe de 2007 revelou nomes importantes, como Thiago Silva, que viria a se tornar um dos melhores zagueiros do mundo. Além disso, consolidou a liderança de Renato Gaúcho como técnico, trazendo um estilo ofensivo e de forte presença no ataque. A Copa do Brasil se tornou um marco na trajetória do clube, sendo o primeiro título nacional de grande expressão do Fluminense no século XXI.