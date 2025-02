Grêmio: comissão de arbitragem divulga vídeo com áudio do VAR

A Comissão Estadual de Arbitragem do Rio Grande do Sul divulgou, na tarde desta terça-feira (25), o vídeo e o áudio do VAR do lance de pênalti não marcado para o Grêmio na vitória de 2 a 1 sobre o Juventude, pela semifinal do Campeonato Gaúcho, sábado (22), na Arena. A situação envolve o meia Monsalve, atingido pelo zagueiro Abner, no primeiro tempo. O arquivo foi disponibilizado no site do CEAF/RS e circula nas redes sociais.

Veja o vídeo e leia trechos do que foi falado

No momento em que o colombiano é derrubado na área, o árbitro de campo Jonathan Pinheiro grita:

– Nada eu vejo. Passando para a cabine. Ele deixou bater. Ele botou o pé na frente e deixou bater.

O lance segue porque o Grêmio ainda estava no ataque. Depois de a jogada ser finalizada com chute para fora, o VAR pede para Pinheiro aguardar a conferência do possível pênalti.

– O jogador do Grêmio antecipa, mas o defensor (…) faz um contato com a bola e há esse contato com o jogador do Grêmio por ele ter tentado antecipar a bola, mas quem chute a bola é o jogador do Juventude. Segue com a decisão do campo. É uma jogada limite, ok, atenção – afirma da cabine Douglas da Silva em um dos trechos.

Semifinal do Gauchão terá VAR de fora do Estado

Em coletiva convocada pela FGF na manhã de terça-feira (25), a federação tratou das polêmicas ao redor da arbitragem no Gauchão 2025. Aparentando cansaço e tenso, o presidente da entidade, Luciano Hocsman anunciou que vai trazer a equipe do VAR de fora do Estado para a reta final do Gauchão, depois de afirmar que "lamentava a pauta" da coletiva.

– Faremos isso para arrefecer o que está acontecendo aqui. É dolorido para mim, pela confiança que tenho no comprometimento e no trabalho que é realizado pelos árbitros do Rio Grande do Sul. Mas chega um momento que nós temos de pensar de uma forma responsável, para arrefecer algo que está caminhando para um clima muito perigoso.

Grêmio e Juventude voltam a se enfrentar no sábado (1º), às 16h30min (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Por ter vencido por 2 a 1, o Tricolor Gaúcho tem vantagem do empate.