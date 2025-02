Internacional sonda mercado nacional atrás de reforços

O Internacional sonda o mercado nacional atrás de reforços para o grupo. Duas posições são prioridade, as de lateral-direito e de volante. A busca por um zagueiro a um meia, no entanto, também está na pauta. A iniciativa se deve ao prazo curto para trazer atletas de fora, que se encerra na sexta-feira (28). No sábado (1º) é aberta janela para transferências internas, possibilitando as negociações daqueles que atuaram ou ainda estão atuando nos estaduais.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Conforme o site GZH, os três primeiros devem chegar como titulares. Já o armador seria substituir Alan Patrick, atualmente lesionado e sem substituto no elenco. Tanto que, desde que entrou no departamento médico, após a vitória de 3 a 1 sobre o São Luiz, Roger Machado testou Rafael Borré, Carbonero e Vitinho na posição, sem que o time tivesse a mesma dinâmica de quando atua com o camisa 10.

Cruzeiro não pretende liberar William

Mesmo que mantenha conversas com o San Lorenzo para trazer o volante Elián Irala, a direção colorada teria outros nomes à vista para a posição. Um deles seria o de Igor Gomes, atualmente no Atlético-MG. O camisa 17 do Galo, que joga tanto como meia como mais recuado, não vem sendo usado por Cuca, entrando por poucos minutos em seis das cinco partidas dos mineiros na temporada.

continua após a publicidade

Para a lateral, a ficha 1 era de William. O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, porém, anunciou que conta com o jogador para o restante da temporada. Assim, o Internacional deverá ir atrás de outro nome. Na defesa, apesar das boas atuações da dupla Vitão e Victor Gabriel, a necessidade de trazer um zagueiro se deve à provável saída do primeiro para o Exterior.