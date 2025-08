Dublador revela detalhes da briga entre Wallace Yan, Hulk e Lyanco em Flamengo x Atlético

O dublador Gustavo Machado, postou um vídeo fazendo a dublagem, a partir da leitura labial dos jogadores em Flamengo x Atlético-MG. Os times se enfrentaram nesta quinta-feira (31), em partida válida pela Copa do Brasil. No vídeo, é possível ver detalhes das discussões protagonizadas por Wallace Yan, Hulk e Lyanco.

Lyanco comentou o desentendimento que teve com Wallace Yan durante a partida. O atacante rubro-negro entrou no segundo tempo, se envolveu em uma discussão com o defensor do Atlético e ambos receberam cartão amarelo.

- Dá para ver a qualidade que o Wallace Yan tem. Eu acho que quando ele sobe da base assim e em um time como o Flamengo, por um lado dá para entender o que deve passar na cabeça dele, mas ao mesmo tempo não é tão necessário. Foi lance de jogo, fiquei sabendo da resenha do último jogo. Então quando ele entrou eu falei "Agora chegou". Ele foi falar com o Everson, eu entrei no meio e falei "Aqui não". É cada um defendendo o seu, mas aqui não - disse Lyanco

No fim do jogo, Hulk tentou conversar com Wallace, mas o jogador do Flamengo foi retirado pelos companheiros. No último domingo (27), pelo Campeonato Brasileiro, Wallace e Hulk já haviam discutido durante o confronto entre as equipes. Filipe Luís também falou sobre o jovem atacante.

- O Wallace é o jogador que é pelo caráter e personalidade que ele tem. É ele, é o jeito dele. Ele não tem que mudar, tem que continuar sendo ele. Sim, vai irritar uns jogadores e outros, mas o que ele não pode nunca é ser violento e agressivo. Ele tem que continuar jogando dessa forma que ele está. Os adversários que se irritem, também acontece com os outros. A única coisa que eu não quero é que ele atue de forma violenta ou xingue ou insulte alguém.

Flamengo x Atlético-MG

O Atlético-MG derrotou o Flamengo por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Galo abriu vantagem na eliminatória do torneio no Maracanã. Os mineiros jogam por um empate no jogo de volta na Arena MRV.

O que vem por aí

Atlético e Flamengo voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil na próxima semana. O jogo será na próxima quarta-feira, na Arena MRV, às 19h (de Brasília). Antes disso, as equipes entram em campo pelo Brasileirão. Os mineiros enfrentam o Red Bull Bragantino, também em Belo Horizonte. Já os cariocas enfrentam o Ceará, ambos os jogos serão no domingo (3).

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 0 X 1 ATLÉTICO

OITAVAS DE FINAL - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quinta-feira, 31 de julho, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO);

🥅 Gols: Cuello (20'/ 2°T)

🟨 Cartões amarelos: Wallace Yan (FLA) / Lyanco (CAM)

🔴 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira, Matías Viña (Ayrton Lucas); Evertton Araújo, Allan, Matheus Gonçalvez (Samuel Lino); Luiz Araújo (Wallace Yan), Plata (Saúl) e Pedro.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Saravia (Igor Rabello), Lyanco e Alonso; Gabriel Menino, Alan Franco, Igor Gomes (Fausto Vera) e Scarpa; Rony (Alexsander), Hulk (Júnior Santos) e Cuello.