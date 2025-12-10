menu hamburguer
Futebol Nacional

Memphis decide, Corinthians vence o Cruzeiro e abre vantagem na Copa do Brasil

Triunfo fora de casa contou com atuação decisiva do holandês

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 10/12/2025
23:32
Corinthians e Cruzeiro decidem vaga para a final da Copa do Brasil
imagem cameraMemphis marcou o gol do Corinthians no Mineirão (Foto: Gilson Lobo/via Gazeta Press)
  Matéria
  Mais Notícias

O Corinthians se impôs no Mineirão e venceu o Cruzeiro por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (10), no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Memphis marcou o gol do Timão ainda na primeira etapa e levou para São Paulo a vantagem do empate.

Sem vencer há quatro partidas, o Corinthians chegou contestado ao Mineirão, mas surpreendeu o Cruzeiro. A equipe de Dorival Júnior mostrou intensidade, terminou o primeiro tempo com mais posse de bola que os mandantes e abriu o placar com gol de Memphis após assistência de Yuri Alberto.

O Cruzeiro retomou o controle no segundo tempo, pressionou o Corinthians no campo de ataque, mas não conseguiu chegar ao empate.

Como foi jogo?

O Corinthians pressionou o Cruzeiro nos primeiros minutos. Os visitantes tomaram as primeiras atitudes e obrigou Cássio a fazer a primeira defesa da semifinal. Aos seis minutos, Memphis bateu escanteio fechado, Carrillo desviou na primeira trave e o goleiro do Cabuloso fez boa defesa.

Os mandantes equilibraram o jogo e tiveram uma boa chegada com Matheus Pereira. André Ramalho não conseguiu cortar um passe enfrente a área, o meia aproveitou para fintar o marcador e finalizar forte para defesa de Hugo Souza.

Com mais posse de bola, o clube alvinegro tinha domínio no meio de campo. Aos 21 minutos, Carrillo lançou na área, Yuri Alberto ajeitou, Memphis finalizou em dois tempos para abrir o placar. Atrás do placar, o Cruzeiro se lançou ao ataque.

O jogo ficou nervoso, com muita discussão entre os atletas, e poucas oportunidades. O Cruzeiro dominou as ações da posse de bola, enquanto o Corinthians se armou para alcançar um contra-ataque. No fim, o clube alvinegro conseguiu levar a vantagem para o intervalo.

Na segunda etapa, o jogo mudou de tom. O Cruzeiro dominou as ações ofensivas, e chegou a ter 81% de posse de bola. Aos 13 minutos, Arroyo levantou a bola na área, Matheus Bidu desviou e Hugo Souza foi obrigado a fazer uma boa defesa.

A estratégia do Corinthians não surtiu efeito, a equipe ficou acuada na defesa, com a dupla de ataque isolada. Aos 20 minutos, Kaio Jorge recebeu na grande área após bate e rebate. O artilheiro girou sobre a marcação, chutou, mas a bola explodiu em André Ramalho.

Assim como no primeiro tempo, o jogo ficou nervoso, com muitos cartões amarelos. Dorival Júnior preencheu o meio de campo as entradas de Charles, Garro e André. O Timão controlou a partida e saiu com a vitória.

Corinthians e Cruzeiro decidem uma vaga para a decisão da Copa do Brasil
Corinthians abriu vantagem na semifinal da Copa do Brasil (Foto: Gilson Lobo/Via Gazeta Press)

Vantagem

As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Corinthians joga pelo empate para avançar à final da Copa do Brasil. O Cruzeiro precisa vencer por dois gols de vantagem para se classificar diretamente; se ganhar por apenas um, a vaga será decidida nos pênaltis. O adversário sairá do confronto entre Fluminense e Vasco.

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 0 X 1 CORINTHIANS
SEMIFINAL (JOGO DE IDA) - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 10 de dezembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
🥅 Gols: Memphis (21'/1ºT) (1x0)
🟨 Cartões amarelos: Memphis (COR); Romero (COR); Gustavo Henrique (COR); Matheus Pereira (CRU); Fabrício Bruno (CRU); Romero (CRU)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)
🏁VAR: Rodrigo D' Alonso Ferreira (SC)

⚽ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)
Cássio: William, Fabrício Bruno, Villalba (Jonathan Jesus), Kaiki; Lucas Silva (Eduardo), Lucas Romero; Christian (Sinisterra), Matheus Pereira, Kaio Jorge e Arroyo (Gabriel)

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)
Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez (Garro), Maycon, Carrillo (André) e Breno Bidon (Angileri); Memphis (Charles) e Yuri Alberto (Vitinho)

  Matéria
