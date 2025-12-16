Sem Schwartzmann e Biasotto: como fica a divisão na base do São Paulo?

O São Paulo passou por duas grandes mudanças no que diz respeito à diretoria da base neste final de ano. No final de semana, foi decidido que Marcos Biasotto - executivo da base -, deixaria seu cargo em Cotia e passará a integrar o time de dirigentes do profissional. Na segunda-feira (15), uma polêmica veio à tona e mexeu mais ainda nas estrutura.

Em áudios acessados pelo "Globo Esporte", Douglas Schwartzmann, diretor adjunto da base, e Mara Casares, ex-esposa do presidente Julio Casares, foram apontados em um esquema de comercialização clandestina de camarote do Morumbis. Após vir à tona, Schwartzmann pediu licença do seu cargo.

O Lance! foi atrás para entender como ficará a divisão de comando em Cotia a partir de agora. Segundo apurou a reportagem, Biasotto seguirá nos planos previstos - ocupar um papel de "transição de atletas". Isto é, cuidar das passagens de jogadores da base e as respectivas integrações no elenco profissional, ficando abaixo de nomes como Rui Costa e Muricy Ramalho no profissional. Para seu cargo, o Tricolor ainda está estudando possibilidades de reposição.

Enquanto isso, Francesco Moretto - também diretor adjunto da base do São Paulo -, segue em Cotia normalmente.

(Foto: Divulgação/ São Paulo)

Quem é Douglas Schwartzmann?

Douglas é conselheiro e e diretor‑adjunto da base do São Paulo. Em 2014, assumiu um cargo de diretor de comunicação no Tricolor, também tendo ocupado um cargo de vice-presidente de Marketing e Comunicação no ano seguinte.

Em 2021, porém, foi alvo de uma grande polêmica. Na época como secretário geral do clube, virou alvo de uma investigação do Ministério Público por suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro na gestão de Carlos Miguel Aidar. Em 2022, ele e os demais citados foram absolvidos pela Justiça. Naquele momento, o MP apontou que existiu suspeitas de irregularidades relacionadas ao período em que Schwartzmann esteve à frente do marketing, além de indícios que o ligam a uma suposta manobra de lavagem de dinheiro.

E até então, Douglas Schwartzmann assumiu o posto de diretor‑adjunto da base do São Paulo. Após a publicação da reportagem da Globo, o São Paulo informou pela manhã que irá tomar as medidas cabíveis e que tanto Douglas quanto Mara pediram licença de seus cargos.