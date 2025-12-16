Em meio à crise, São Paulo vota orçamento de 2026 nesta semana

O começo desta semana foi marcada por polêmica e um agravamento da crise política e interna do São Paulo. Em áudios acessados pelo "Globo Esporte", Douglas Schwartzmann, dirigente da base, e Mara Casares, ex-esposa do presidente Julio Casares, foram apontados em um esquema de comercialização clandestina de camarote do Morumbis. Com os nomes de licença dos respectivos cargos e movimentação no conselho, o Tricolor terá outro assunto nesta semana: a votação do orçamento para 2026.

O Lance! apurou que o Conselho Deliberativo deve votar o orçamento para a temporada seguinte nesta quarta-feira, dia 17. A reunião deve começar por volta das 19h (de Brasília).

O São Paulo teve definido neste domingo (14) o cenário para a temporada de 2026. Com as eliminações de Cruzeiro e Fluminense nas semifinais da Copa do Brasil, o Tricolor garantiu vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano e não disputa a Copa Libertadores - o que também deve impactar a questão orçamentária e financeira do time pensando no ano que vem.

Conselho deve votar orçamento na quarta-feira (Foto: Vitor Palhares / Lance)

Entenda a polêmica desta semana

No áudio, na qual a reportagem do "ge" teve acesso, o sistema de comercialização destes ingressos aconteceu em um show da cantora Shakira, em fevereiro. Na troca de mensagens, o diretor das categorias de base relata que Mara Casares teria recebido do superintendente Marcio Carlomagno o camarote e negociado ingressos para o show da Shakira, realizado em fevereiro deste ano. Carlomagno é considerado homem de confiança de Julio Casares e visto como principal representante do grupo governista para a eleição de 2026.

Nos documentos, este camarote é identificado como "sala da presidência", área localizada na parte interna do Morumbis, próximo a salas de dirigentes. No processo no qual o Lance! teve acesso, Rita de Cassia Adriana Prado aparece como uma terceira pessoa e como intermediária no esquema e responsável pelo uso do espaço.

Adriana passou a representar um entrave para Mara e Douglas nos meses seguintes. Em 10 de junho, a empresa dela, The Guardians Entretenimento Ltda., ajuizou uma ação na 3ª Vara Cível de São Paulo contra Carolina Lima Cassemiro, responsável pela Cassemiro Eventos Ltda.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 34ª Delegacia de Polícia de São Paulo. No TJSP, o processo é visto como público. Com esse acesso na justiça, Douglas e Mara começaram a pressionar. As conversas do Whatsapp também estão anexadas.

– Eu não tenho camarote lá. Veio de quem? O que vai acontecer: a Mara vai ter que se explicar. Como é que faz no clube a hora que souber que ela te deu um camarote para explorar? Você vai acabar com a vida da Mara dentro do clube. E do Julio, porque ela é (ex) mulher do Julio - diz uma parte das gravações dos áudios.

– E o Marcio vai ser mandado embora, porque foi ele quem concedeu o camarote para ela (Mara). Eu não tenho nada com isso, não tenho meu nome em nada. Não peguei camarote nenhum, não tenho nenhum documento lá. Agora, a Mara tem e o Marcio também. Quer prejudicar a Mara e o Marcio? Só queria entender o que você quer fazer com isso - diz outro momento da ligação de Douglas Schwartzmann.

– O Márcio Carlomagno, CEO, me perguntou: "já encerrou o processo? O que nós vamos fazer? Eu vou ter que envolver o nome de todo mundo aqui, vou ter que declarar a verdade". Acabou de me mandar. Eu falei: "não, fica tranquilo que a Mara está conversando com a Adriana, e ela vai retirar o processo". Acabei de escrever. Aí você faz o que você quiser, eu não posso fazer mais nada. Eu não tenho como me envolver nisso - completou para Adriana.

O portal também teve acesso a gravações por parte de Mara Casares com Rita de Cassia Adriana Prado, que é tratada como "Adriana" nas conversas.

- Adriana, posso falar? Vou pedir e já pedi hoje encarecidamente. Retire esse processo, por favor. A única prejudicada serei eu. E mais, serei eu, esse processo dará tanta volta, tanta volta, serão anos e anos, eu estarei fodida e você não vai ter recebido. Essa vagabunda com quem você tratou foi vagabunda, só que o que adianta eu falar que ela foi vagabunda? Que isso e aquilo? Para a gente ter futuro, a gente precisa limpar o presente - começou Mara.

- Eu estou percorrendo dentro do São Paulo um caminho profissional de futuro para assumir coisas grandes. E eu vou ser prejudicada. Só isso. Eu falei isso para vocês sempre. Não podemos ter problema. Não podemos ter problema. Eu sempre te falei isso - completou a ex-esposa de Casares.