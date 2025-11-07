Olá, amigos, tudo bem? Espero que sim, principalmente para quem vai curtir o GP de São Paulo de Fórmula 1, aí nesse fantástico lugar chamado Autódromo Municipal José Carlos Pace e torcer pelo nosso querido Gabriel Bortoleto. Enquanto isso, estou aqui no México cumprindo uma série de compromissos. Antes disso, nós da Meyer Shank Racing tivemos o prazer de visitar as centenárias instalações da Cliffs, gigante do setor metalúrgico que apoia nossa equipe. Mas apesar dessas atividades, estou com as malas praticamente prontas para desembarcar no dia 12 em Cuiabá. Estou muito feliz por estar presente neste momento tão importante do automobilismo brasileiro, com a inauguração do moderno autódromo do Parque Novo Mato Grosso em grande estilo, com a etapa noturna do BRB Stock Car Pro Series, no sábado.

Antes de seguir para a Stock Car, Helio Castroneves visitou as instalações da Cliffs (Foto: Arquivo pessoal)

Como vocês sabem, já estive em diversos eventos noturnos na Indy e IMSA, então, posso dizer sem medo de errar que são provas muito legais, com alternativas muito específicas, dependendo da iluminação, e alto nível de competitividade. É extremamente bem-vindo um autódromo com as qualidades de Cuiabá, principalmente porque o automobilismo brasileiro se encontra numa fase de muita movimentação, diversos campeonatos e modalidades competindo simultaneamente, mas isso acaba denunciando a falta de pistas.

Com a inauguração de Cuiabá e a reabertura do Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília, reformado e disponibilizado pelo Banco BRB, o patrocinador da Stock Pro, já significa grande ampliação e a certeza de que a repetição de locais será uma ocorrência menos frequente em 2026.

Pistas passam por adequações para receber a Stock Car

Sei que há outras pistas passando por adequações para receber a Stock Car, garantindo uma dinâmica muito interessante porque é o automobilismo em geral – e a nossa categoria inclusa – chegando em regiões diferentes para levar as emoções das corridas e movimentando o público e as economias locais.

Para esse momento importante em Campo Grande, a Vicar e a CBA montaram uma programação bem interessante, incluindo uma oportunidade para que todos os pilotos possam conhecer as características do circuito num treino extra. As atividades de pista começam na quarta-feira, 12 de novembro, com dois treinos. O primeiro começa às 19:00 e o outro às 20:50. Na quinta, cumpriremos um shakedown por volta das 18:00, atividade que abrirá o dia que tem também dois treinos: 19:20 e 22:00.

Na sexta, 14, o bicho vai pegar porque teremos Qualifying e a corrida Sprint. A dinâmica que definirá os poles das duas provas vai começar às 18:25. Como vocês sabem, o pole da corrida curta é o 12º do Qualifying, pois essas posições são invertidas. Já o primeiro pole position oficial do BRB Stock Car Pro Series em Cuiabá largará na posição de honra na disputa principal.

A largada da corrida de 30 minutos (mais uma volta) será às 21:15 da sexta. No sábado, antes da corrida principal, que dura 50 minutos + 1 volta, teremos um warmup lá pelas seis da tarde. Já a corrida, será às 21:45. Sempre lembrando, obviamente, que esses horários são os locais de Cuiabá, pois há um fuso horário de menos uma hora de Cuiabá em relação à maioria das demais capitais do país. Então, o negócio é ficar atento ao relógio para não perder a hora.

E quando digo "ficar atento" não é apenas por causa do BRB Stock Car Pro Series, mas também pelas demais categorias que comporão a programação, que são a Turismo Nacional e a TCR. Ou seja, pela TV, internet ou mesmo no autódromo, não faltarão emoções na pista.

É isso aí, amigos. A A.Mattheis Motorsport está trabalhando firme no meu SNG-01 Chevrolet Tracker #06 e vamos com tudo para Cuiabá. Forte abraço e até semana que vem!

